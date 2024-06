El CTI de la Fiscalía General de la Nación inició una investigación para identificar a los responsables de las amenazas que está recibiendo Lina María Suárez, víctima de intento de feminicidio en Bogotá.

(Más sobre el caso: Escalofriante relato de víctima de intento de feminicidio en Bogotá: “Me dio 6 tiros”)

Lina María Suárez permanece en un pequeño cuarto escondida de su agresor, quien le propinó seis disparos. Ella aseguró que no puede dejar pasar más días sin la ayuda médica y las terapias para volver a caminar.

“ Necesito urgentemente unas férulas para mis pies porque se me están torciendo ”; sostuvo la víctima.

La mujer ha acudido a la EPS para obtener atención médica, pero denunció que ya ha comenzado a tener los primeros inconvenientes.

Varios ciudadanos que vieron el informe de Noticias Caracol, de cómo fue el intento de feminicidio contra Lina María y la manera en la que logró sobrevivir a seis disparos de su expareja, se conmovieron y le empezaron a enviar ayudas.

“Una persona de buen corazón me regaló la cama que necesito, también me han llegado pañales y una persona dijo que me iba a ayudar con el tema de la silla de ruedas”, afirmó la víctima.