Una de las problemáticas más graves que persisten y que, incluso, pareciera que siguen creciendo en Colombia es la de los intentos de feminicidio, pues cada vez son más las víctimas que pierden la vida por culpa de sujetos peligrosos para la sociedad o, en algunos casos, por negligencia de las autoridades.

Y es que, aunque en este caso no se presentó ninguna muerte, una nueva víctima se llevó la experiencia más dura de su vida luego de que fuera atacada por su expareja en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, quien, con una puñalada en el pecho, intentó acabar con su vida.

La mujer quedó con varias heridas de las que se pudo recuperar luego de trasladarse a Bogotá. Quien sería su potencial feminicida ya fue capturado por las autoridades.

Lo más grave del caso es que la víctima había solicitado medidas de protección que no fueron atendidas en el municipio donde vivía, pues, afirma, no le brindaron dispositivos de emergencia o protocolos que le garantizaran la vida.

Según le contó la mujer a Noticias Caracol, el hombre ya la había atacado en varias oportunidades, pero, pese a que la víctima acudió a las autoridades de La Mesa para solicitar protección, estas nunca se hicieron efectivas.

“´No fue la primera vez, fue en varias oportunidades. Una vez me intentó ahorcar, después me agredió con un palo de escoba y otro día me rompió la cabeza con un ladrillo”, le contó la víctima al noticiero.