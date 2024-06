Por: El Colombiano

En un estremecedor testimonio, Lina Suárez relató los terribles momentos que vivió durante un intento de feminicidio y las secuelas que le dejó este crimen perpetrado por su excompañero sentimental.

El agresor atacó a Lina con arma de fuego, propinándole seis disparos mientras ella se encontraba en su sitio de trabajo en Bogotá, todo quedando registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

“Yo estaba con un compañero y él le decía: ‘piense en los hijos de ella’, pero, pues a él no le importó y entonces me dijo: ‘tome por perr…’, y llegó y me dio seis tiros”, recordó Suárez en su testimonio que brindó a Noticias Caracol sobre el ataque al que milagrosamente sobrevivió el pasado mes de mayo.

En un acto desesperado por sobrevivir, Lina fingió estar muerta. “Él me pateaba y me decía: ‘muérase, muérase para irme’, y pues yo seguía luchando por mi vida. Él no se iba a ir hasta que viera que yo estuviera muerta. Entonces, a mí me tocó cerrar mis ojos y como por un momento dejar de respirar. Cuando él ve que yo ya quedé quieta y no hacía nada, entonces ese momento él se va”, contó.

Antes del ataque, Suárez pidió ayuda a la comisaria de familia. Allí se le entregó una orden de protección que prohibía a su agresor acercarse a ella, contactarla por teléfono o enviarle mensajes.

“También me dijeron que por parte de la Policía iban a hacer rondas diarias por mi protección, pero aún así él no le importó y él seguía, me enviaba mensajes y yo lo bloqueaba”, explicó la mujer de 30 años de edad sobre su expareja, actualmente detenido en una estación de Policía de la localidad de Suba por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

La situación se agravó al tal punto de que actualmente Suárez y su familia, tras recibir amenazas constantes, tuvieron que huir de su propio hogar. “A nosotros nos tocó salir corriendo, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanas, porque estábamos siendo amenazadas”, declaró al medio citado.

En este momento, la mujer sufre las graves secuelas de los disparos. Incluso, se encuentra en la incertidumbre sobre si va a volver a caminar debido al delicado estado de salud en el que se encuentra.

“Ahorita, estoy necesitando terapias urgentes para saber si puedo volver a caminar o no. Yo soy madre soltera de dos niños, el futuro de mis hijos ahorita es incierto, porque no sé cómo voy a salir adelante. La comunidad me ayudó a alquilar una camilla, la cama médica, quedé en pañal, uso sonda, necesito un acompañante, que los doctores vengan a la casa porque pues, la verdad, yo no me puedo movilizar en este momento”, narró Suárez.

