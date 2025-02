Hay tristeza y desazón en Bogotá por la trágica muerte de una niña de 5 años en el centro comercial Gran Estación, luego de que le cayera un ventanal encima que lamentablemente le quitó la vida. Una de las testigos, identificada como Martha, habló en Olímpica Stereo y dio detalles de qué fue lo que pasó en ese momento.

(Vea también: Dan a conocer qué hacían los padres de niña durante el trágico accidente en Gran Estación)

“Nosotros estábamos caminando en el centro comercial por un pasillo y desafortunadamente el vidrio le cae completo a la niña, golpeándola en todo el cuerpo, en la cabeza. La niña iba a dos pasos de la mamá, dos pasos atrás, es normal que un niño de 4 o 5 años no esté todo el tiempo dando la mano, es normal que se haya soltado. Dos pasos no es algo significativo, estaba al lado de la mamá. Todos ibamos por el pasillo, ellos iban a retirar dinero a un cajero”, indicó.

Luego, se refirió en la cadena radial a la reacción de las personas que estaban cerca del lugar y cómo asistieron los organismos de emergencia del centro comercial, quienes estarían señalados por su forma de proceder ante este trágico hecho.

“Me pudo pasar a mi o a cualquier persona. Cuando el vidrio le cae a la niña, hubo gente que trató de levantar el vidrio y lo que sucedió es que estalló. El caos fue impresionante, ver a la niña tendida en el piso, fue muy impresionante. Los primeros que llegaron fueron los de seguridad y luego llegó una sola persona de emergencias del centro comercial, llegó caminando y no llegó con esa preocupación para reaccionar”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olímpica Stereo Bogotá 105.9 fm (@olimpicabogota)

También, la testigo en la emisora indicó cómo fue que la mamá logró salir con vida de este accidente, ya que se sabía que la menor estaba muy cerca de ella.

“Nosotros lo que vimos fue que la mamá se salvó por centímetros, por milímetros, la señora estaba en ‘shock’, decía que no podía ver a la niña, en este momento contándoles me erizo de la angustia, la señora no fue capaz de mirar a la niña”, indicó.

Lee También

Finalmente, la mujer dio su opinión en el citado medio de lo que para ella se pudo haber hecho mejor por parte del local y la administración del centro comercial Gran Estación.

“Esto se pudo haber prevenido, porque supuestamente hay entes reguladores que son contratados para que verifiquen el estado del local, del inmueble y sentimos los ciudadanos que no se hizo ese chequeo respectivo. Uno está sujeto a que le pase cualquier accidente, pero son empresas muy grandes, con un capital amplio y lo mínimo es tener unas medidas mínimas de seguridad”.

* Pulzo.com se escribe con Z