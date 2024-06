La mañana del pasado viernes 31 de mayo se confirmó la trágica noticia en Bogotá de la muerte de Celeste, una niña de tan solo 3 años quien llegó sin signos vitales y con señales de violencia al hospital de Kennedy, en el sur de la ciudad.

(Lea también: ¿Caso Dilan Santiago Castro quedó impune? Van más de 3 meses y no han capturado al asesino)

Desde ese momento, las autoridades han ido recogiendo pistas y tejiendo versiones de lo que pasó con la niña. Lo primero que se supo es que la menor llegó con hematomas en la cara, tórax, abdomen y sus extremidades, por lo que también se presume que fue abusada, según El Tiempo.

La familia materna de la menor aseguró la pequeña Celeste fue víctima de Bryan Ramírez, padrastro de la niña y quien es el principal sospechoso del caso, pues se presume que también agredía a sus hijastras, de 6 y 8 años, respectivamente, de acuerdo con el citado diario.

La primera versión la dio la tía de Celeste, quien dijo que este hombre ya habría agredido a todos niños y hasta tenía amenazados a varios familiares. De hecho, contó que un día su sobrina la llamó para contarle que había sido apuñalado por Ramírez.

“Tía, no sé qué hacer, porque estoy por la calle y Bryan me apuñaló en el brazo, en la cabeza y me tiró por las escaleras. La policía vino y se lo llevó”, dijo en su momento para Citynoticias.

Qué se sabe del agresor de la niña Celeste en Bogotá

La segunda versión que llegó fue la del padre biológico de Celeste, quien dijo que el presunto agresor era “un jíbaro de Bosa” y en este caso señaló a la mamá, pues afirmó que ella “vio todo porque sabía lo que había pasado”.

“En el funeral vi que le preguntaban si ella había visto y ella solo se quedaba callada. […] Quiero que paguen por haber acabado así con la vida de mi hija. Ella era un niña alegre, un angelito“, dijo para el citado periódico.

Además, en las últimas horas aparecieron unos audios divulgados por el diario en los que la madre del presunto agresor le habla a la mamá de Celeste: “Camila, tiene que venir acá, si la que se acaba de morir es su hija. La niña está de NN”.

Finalmente, la última versión es la que ha dado la Policía, que indicó que la menor ya presentaba signos de desnutrición y habría tenido un accidente días atrás en la casa donde vivía junto con sus hermanas mayores, quienes ya están en poder del Bienestar Familiar, según el impreso.

De hecho, Celeste ya venía con problemas de salud, pues apareció un informe del jardín del Distrito donde estudiaba, en el que se evidencia “signos de alerta en el desarrollo” de la menor, quien tendría problemas para gatear y movilizarse.