La intención del Gobierno de Gustavo Petro de cambiar el metro de Bogotá para que sea subterráneo podría no materializarse, por cuenta del blindaje que tiene el megaproyecto.

En esto coincidieron la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Contraloría General de la República, la excaldesa Claudia López y un profesor experto en la materia.

Los cuatro hablaron en el marco del debate de control político que se realizó este martes en la Comisión Primera de Senado, que volvió a tocar el tema del metro de Bogotá.

En particular, se le consultó a la ANI por el contrato firmado con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que permitiría servir de base para cambiar el metro de Bogotá, como han denunciado partidos de la oposición.

No obstante, la presidenta (e) de la entidad, Carolina Barbanti, fue enfática en que la intención del Gobierno Petro no es modificarlo para hacerlo subterráneo.

“Nosotros no estamos diciendo ‘este es el concepto y la palabra de Dios frente al ejercicio del metro’ (…). La decisión de hacer un ajuste o no frente al tema del metro, que fue uno de nuestros pilotos, es una decisión en cabeza del Distrito ”, afirmó.

En este punto, es clave recordar que el alcalde Carlos Fernando Galán ha dicho que mantendrá el megaproyecto tal y como fue contratado, con lo cual este no pasaría a ser subterráneo, pese la intención de Petro.

Por su parte, el contralor delegado para el sector de infraestructura, Luis Fernando Mejía, fue más allá e indicó que el objeto del contrato no permite ningún cambio en el metro de Bogotá.

De hecho, indicó que este solo permite construir una metodología para evaluar proyectos que no estén en ejecución, de cara a elegir los mejores, en términos de costo – beneficio.

“A la Contraloría no le queda ninguna duda que (…) es un contrato de consultoría para entregar una metodología en proyectos que se van a desarrollar en un futuro”, señaló el funcionario.

Y agregó: “Mirando esos elementos, uno por supuesto tiene que concluir que es una metodología que celebramos para proyectos de inversión hacia adelante, no hacia atrás. No son recomendaciones ni metodologías para proyectos en ejecución con contratos vigentes”.

El Metro de Bogotá, tanto su primera línea en construcción como su segunda línea en licitación, avanzan y no tienen reversa.

Estudio de la ANI no cambia nada. No puede.

