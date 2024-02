El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, habló de cómo va el proceso de licitación de la segunda línea del metro y aclaró algunas dudas respecto al riesgo de atraso y el ambiente entre las empresas interesadas.

Se había planeado inicialmente que el proceso de licitación se adjudicara a finales del primer semestre de este año. Sin embargo, según los cálculos de Narváez, podría llevar algunos meses adicionales, posiblemente hasta septiembre.

“Esto no puede llamarse atraso, no hay un cronograma, no hay un programa o una obra que tenga que cumplirse” mencionó el gerente del metro de Bogotá.