Este jueves, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que sí hubo un conflicto de intereses en el proceso de licitación para la segunda Línea del Metro y finalmente, luego de más de un año y junto con la Banca Multilateral, lograron resolverlo.

De esta forma, dos de cuatro grupos quedaron habilitados y continuarán en el proceso de licitación. Se trata de APCA 3: Bogotá Metro 2, conformada por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. (75%) y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. (25%), y APCA 4: Unión L2 Bogotá Metro Rail conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS (40%), CAF Investment Projects S.A. (20%) y Acciona Concesiones S.L. (40%).

“La EMB dio a las firmas precalificadas inmersas en dicho conflicto de interés la posibilidad de solucionarlo. Sin embargo, las respuestas que entregaron las APCAS 1 y 2 no resolvieron el conflicto de interés a satisfacción de la EMB y la Banca Multilateral, por lo que fueron descalificadas”, señaló la Empresa Metro.

Sobre la experiencia de los oferentes habilitados, el gerente de la Empresa Metro, Leónidas Narváez, acotó que “son dos firmas chinas muy grandes, con una experiencia a nivel mundial importante (no en Colombia) en la parte de construcción de sistemas de transporte férrero subterráneo, suelos blandos y con los tipos de tuneladora que exigíamos en la precalificación”.

¿Afecta el cronograma?

Si bien, la Empresa Metro indicó que no afecta el cronograma de la licitación, por lo cual las ofertas se recibirán hasta el 20 de diciembre de este año, sí hubo retrasos en la adjudicación, pues estaba prevista para el pasado mes de enero. “Es un retraso que no podíamos resolver más rápido. Había que dar las debidas garantías y participación a las empresas que estaban involucradas”, argumentó el gerente de la Empresa Metro, Leónidas Narváez.

El antecedente

En septiembre de 2023, el cuarto consorcio en carrera (APCA 4), denunció un posible conflicto de intereses entre los dos primeros oferentes: APCA 1, Mota Engil Colombia SAS y CRRC; Y APCA 2, China Harbour Engineering Company Limited (75%) y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited.

A través de un oficio del 12 de septiembre, le dijo a la EMB que sus tres competidores se conectaban a través de empresas en común, algo que prohíbe el Documento de Precalificación (DP), el cual fija las reglas del proceso.

El DP, en resumen, dice que el conflicto se configura si en el mismo proceso un solicitante, APCA o consorcio tiene control o es controlado, de manera directa o indirecta, por otro de los participantes; los controla una persona natural o jurídica común, o tiene relación a través de terceros en común, que pueda influir en la oferta o sus decisiones. Esto, dijo APCA 4, es lo que ocurre entre sus competidores.

La segunda línea del Metro

La segunda línea del Metro tendrá 11 estaciones -10 subterráneas y 1 elevada-, por lo que, a diferencia de la primera línea, esta será en su mayoría soterrada.

Conectará las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad, operando en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Asimismo, tendrá 15,5 kilómetros y generará más de 11.000 empleos, beneficiando a cerca de 2,5 millones de habitantes.

La Línea 2 del Metro pasará cerca de la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado de 12 de octubre, el Alkosto de la Av. 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, entre otros.

Desde la estación No. 11 en Suba, hasta la estación No. 1 en la Calle 72, los ciudadanos tardarían 20 minutos, lo que significaría una disminución en los tiempos de viaje de los habitantes de esta localidad.