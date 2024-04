El famoso meteorólogo Max Henríquez, que le ha atinado a los pronósticos sobre las lluvias en Bogotá en los últimos días, ha lanzado un nuevo vaticinio sobre lo que pasará con el clima en Colombia y en la capital de la República, ante la creciente preocupación del alcalde Carlos Fernando Galán por la situación de los embalses.

A través de sus redes sociales, el experto contó cómo se viene comportando el clima en las diferentes regiones y las implicaciones que esto tendría para que llueva en ciudades como Bogotá y Medellín, donde el panorama también es preocupante.

“Las lluvias que anoche caían en el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, ahora caen sobre los embalses de Antioquia, Urrá y los del norte de la Sabana de Bogotá. Pronto saldremos del racionamiento, faltan dos o tres semanas más”, indicó.

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) April 28, 2024

Pese a ello, la situación en Bogotá es preocupante y así lo dio a conocer el alcalde Galán, quien pidió a la ciudadanía reducir el consumo de agua, ya que el embalse Chingaza no ha tenido muchas lluvias y esto ha afectado su ocupación.

“Ayer el consumo bajó medio metro cúbico frente al día anterior, pero no bajó respecto al primer ciclo. Necesitamos volver a la tendencia de mayor reducción de consumo. La situación es crítica y un día de lluvia o con una reducción importante no es suficiente. El 27 de abril el consumo fue de 15,51 metros cúbicos por segundo. No podemos relajarnos, la meta es 15. El nivel de los embalses del Sistema Chingaza es de 16,11%. La meta de abril es llegar al 20%”, dijo el alcalde.