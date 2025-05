Hay consternación en Bogotá y todo el país por los casos de abusos en un jardín infantil del ICBF en la localidad de San Cristobal, el cual desembocó en la captura de Freddy Castellanos, presunto abusador.

En el marco de esta dolorosa situación, la cual ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, se han conocido diferentes relatos de madres de las niñas víctimas que encartaron a los miembros de la institución educativa a manera de protesta y reclamo, exigiendo respuestas a los hechos que desembocaron en el cierre del jardín infantil y del cual hay varias víctimas.

(Vea también: Oscuro detalle en caso de abuso en jardín del ICBF en Bogotá: habrían 12 niños afectados)

Celeste Chirinos, identificada en Tik Tok como @celestechirinosro1, fue una de las mujeres que manifestó su dolor e impotencia contra el jardín infantil, mediante un video que hizo público en la red social mencionada.

La madre, entre lágrimas, encaró a los miembros de la institución y les exigió a grito herido tomar acciones contra Castellanos, quien en ese momento no había sido capturado.

“Como en el caso de mi hija que le pintaba todo con juegos… Cómo es posible que les comento lo que le está pasando a mi hija y lo que dicen es que es un caso confuso“, exclamó.

Y, en medio de la furia y el dolor, añadió: “¿Cómo me van a decir que lo de mi hija es un caso confuso? No es solo una niña, van 4 niños. Y todo lo pintaban en forma de juego. ¿Los niños qué?… ¿ A mí quién me responde por mi hija? Es mi hija la que fue víctima de ese hijue…”.