La inseguridad que azota a Bogotá sigue desatada en todas las localidades y los ciudadanos continúan presos del miedo al pensar que se pueden convertir en el próximo blanco de los ladrones en restaurantes, buses, viviendas o en las calles.

(Vea también: Concejal que atropelló a ladrón de reloj defiende a conductor que arrolló a pillo en Bogotá)

Ese fue el caso de la joven Gabriela Guzmán, quien comentó en un video publicado en TikTok la manera en la que un grupo de delincuentes rompió el vidrio de su carro y extrajo un computador MacBook Pro, en plena zona rosa de Bogotá.

El hurto del que fue víctima ocurrió el pasado 14 de agosto cuando fue a cenar con una amiga en un restaurante y dejó su vehículo estacionado entre las 8:00 p. m. y las 11:00 p. m., en una zona autorizada de parqueo pago callejero.

La joven relató que el robo tuvo lugar, exactamente, en la carrera 10 con calle 80, en el norte de la ciudad, y habría sucedido minutos después de que se bajó de su carro para ingresar al establecimiento. Guzmán, quien es fotógrafa, diseñadora y ‘freelance’, comentó que los delincuentes le extrajeron parte de su equipo de trabajo, incluyendo un disco duro externo y un computador MacBook Pro de 15 pulgadas, color gris oscuro, año 2019, modelo número A1990, serial CO2XQ7A0JG5H..

La víctima comentó en el video publicado que, aunque su carro tiene vidrios oscuros, los ladrones lograron acceder al baúl rompiendo uno de los vidrios y sustraer una mochila que contenía el portátil: “No entiendo cómo supieron que tenía un computador ahí”.

Lee También

A pesar del alto tráfico en la zona y a que no era era tarde, los ladrones actuaron sin importar la presencia de testigos, según afirmó una persona que presenció el hurto. La mujer indicó que ya tomó medidas para reportar el incidente a las autoridades y bloquear su equipo.

Finalmente, hizo un llamado a no dejar objetos de valor dentro de los carros y a estar atentos a los movimientos de personas extrañas que pueden derivar en robos:

“No se confíen, no dejan nada nunca dentro de sus carros (…) Es muy doloroso, a mí nunca me había pasado en la vida, pero el sentimiento de frustración y tristeza es en serio. No se lo deseo a nadie”, dijo Gabriela Guzmán.