El espacio adecuado en el sector del CAN par albergar todo tipo de eventos de entretenimiento (como el acto del Circo del Sol dedicado a Messi) sigue estando bajo la lupa, pues no hay claridad sobre algunos aspectos que podrían traer perjuicios para los vecinos del sector y, de paso, no contaría con los requerimientos para su funcionamiento.

En ese sentido, el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá aceptó una demanda en contra del proyecto Distrito Verde, liderada por la concejala Quena Ribadeneira y la edilesa Mónica Naar.

Por qué juzgado aceptó demanda contra Distrito Verde

Esa acción popular busca frenar las obras en el Centro Bolivariano, un predio que forma parte del plan maestro del Parque Simón Bolívar, argumentando que las intervenciones no cuentan con los permisos ni las licencias necesarias.

El juzgado evaluará la posibilidad de decretar medidas cautelares que podrían obligar a OCESA, responsable del proyecto, a suspender todas las obras. Entre los argumentos presentados, está la preocupación por la intervención de aproximadamente 10.000 metros cuadrados sin la debida licencia de construcción, lo que ha provocado inquietudes entre los residentes de barrios como Salitre El Greco, La Esmeralda y Pablo VI.

La concejala Ribadeneira indicó que un informe técnico de la Alcaldía Local de Teusaquillo confirmó que las obras incluyen remoción de tierras y endurecimiento de suelos, lo cual altera la estructura ecológica del sector.

Resaltó además que, aunque la zona no es una reserva de humedal, posee características ambientales importantes que deben protegerse.

Adicionalmente, se conformó una comisión accidental liderada por la concejala Ribadeneira, junto con los concejales Leandro Castellanos y Óscar Bastidas, para supervisar y controlar las intervenciones en el Centro Bolivariano, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y evitar que se afecten los espacios naturales de la ciudad.