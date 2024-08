El déficit de más de 3 billones de pesos que presenta la empresa sigue haciendo que el agua suba y sea inminente una decisión por parte del Distrito para asegurar el dinero para financiar su funcionamiento que, hasta hoy, solo está previsto hasta octubre.

Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán intenta hacer malabares para salvar la operación del sistema, el Distrito no recibió los 825.000 millones que se habían acordado por parte de la Nación (que no eran obligatorios) y, de hecho, el mandatario local dejó ver que esa plata no entraría a las arcas de la ciudad: “Todo indica que no tienen cómo entregarnos eso”, dijo el mandatario.

Galán había tomado la decisión de congelar la tarifa del sistema en febrero de este año, sosteniéndola en 2.950 pesos, pero esa cifra podría variar en los próximos días, de la mano del cabildo bogotano sobre la modificación presupuestal de rescate para el componente Transmilenio y SITP.

El primer debate sobre esa modificación se llevó a cabo el pasado 13 de agosto y el segundo se efectuará este viernes 23 de agosto, señaló El Tiempo. Ese día, el Distrito se juega la última carta para recibir el dinero que salve (temporalmente) el sistema, de lo contrario serían los usuarios del sistema quienes de su bolsillo tengan que aportar para salvarlo.

Esa decisión dependerá de la aprobación de la iniciativa de emergencia, que se espera sea el próximo lunes 24 del mismo mes. En ese momento, los bogotanos podrán saber si el pasaje de Transmilenio y SITP subiría y de cuánto sería el incremento.

Para tapar el hueco de los casi 3 billones de pesos que crea el sistema de transporte, el Distrito cuenta con varias fuentes de financiación como el pico y placa solidario y las zonas de parqueo pago, así como la aprobación del presupuesto distrital de 2024 por parte del Concejo, en el que se destinaronn 2,25 billones de pesos para el SITP a principios de año.