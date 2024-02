Desde hace más de 15 días, una familia vive una tragedia en el municipio de Funza, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, donde un niño de 12 años identificado como José Manuel Mongua desapareció extrañamente cuando salía de su colegio y luego de encontrarse, al parecer, con dos jóvenes que no estudiaban en su institución, según informó Noticias Caracol.

Su padre, John Jairo Mongua, habló con el noticiero y dio más detalles de la forma en la que el pequeño desapareció extrañamente, ya que incluso ese mismo día él alcanzó a comunicarse con su hijo.

“El martes 13 de febrero entró a estudiar y cuando salió como a las 5:15 de la tarde, le pido el favor a mi compañera que lo recoja y ella me manifiesta que estaba con una niña. Mi hijo me llama y me pide permiso para irse con la compañera para acompañarla a la casa y yo le digo que sí, él me dijo ‘a las 6:00 en punto llego a la casa, papá’. Se fue y no volvió”, dijo el padre.

Mongua también indicó en el citado medio que el niño tiene su sudadera del colegio, la cual es roja y cuenta también con una gorra. En medio de esta desaparición, hay una versión de la compañera del colegio a la que el menor llevó a la casa, quien dio detalles de cómo se habría perdido el pequeño.

“Nos manifiesta que él la acompañó hasta la casa y cuando él se regresó lo abordaron dos jóvenes y desde ahí no se sabe nada”, señaló su papá.

Además, el papá del joven agregó en la entrevista que en los últimos días ha recibido extorsiones y hasta accedió a hacer pagos para recuperar a su niño, pero terminó estafado.

“Me encontraba en Bogotá trabajando y a mediodía recibo una llamada en la que me aseguran que tienen a mi hijo, me dan características de él y yo les creo esa situación. Me piden un dinero, hago tres transacciones y luego me exigen que tengo que llegar a mi casa porque me lo iban a entregar en la esquina, llegué y efectivamente no pasó. Tenía al tipo en la llamada”, expresó.

De hecho, en el informe periodístico mostraron un audio del supuesto extorsionista en el que le dice al padre que son un grupo armado organizado y que tendrían en su poder al niño.

“Nosotros somos organización armada, paramilitar, reclutamos gente y eso lo sabe todo el mundo. Lastimosamente le indicó a su hijo que le avisaré a la mamá y él me dice que no, que le avise al papá”, dice una parte del audio.