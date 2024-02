La desaparición de Marlon Stiward Taborda Díaz continúa siendo un misterio para sus familiares, aunque el hecho parece ser más oscuro de lo que se cree. Magda Taborda, la hermana del joven, aseguró que tienen como hipótesis que detrás de este hecho estaría un grupo criminal que delinque en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de la capital.

(Vea también: Joven lleva varios días desaparecido en Bogotá: la última vez fue visto con un desconocido)

El joven de 24 años fue visto por última vez en el barrio Diana Turbay, el 12 de febrero, luego de haber estado en un casino del centro comercial Plaza de las Américas y salir del establecimiento con un desconocido. Ambos abordaron la motocicleta de Taborda Díaz y desde ese día no hay registro sobre su paradero.

Según Magda Taborda, desde hace varios días ha recibido amenazas y las personas que la llaman le exigen que se quede callada, pues tienen información sobre ella y la familia.

“He recibido llamadas de amenaza y extorsión diciéndome que me calle, que deje de buscar lo que no se me ha perdido, que tienen mi rostro y paradero, que si no quiero yo ser la segunda en la búsqueda, que pare todo esto”.