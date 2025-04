La llegada de un nutrido grupo de indígenas, como parte de la minga que participará en las marchas del Primero de Mayo, en respaldo al Gobierno del presidente Petro, despertó el debate en la capital del país por el uso de las instalaciones de la Universidad Nacional para albergar a cerca de 20.000 personas que podrían llegar, según datos de El Tiempo.

(Vea también: “Preocupante lo que pasa en la U. Nacional”: dicen que no hay condiciones para las clases)

En Blu Radio se desató la discusión justamente por la presencia de los indígenas, como parte de lo que algunos consideran como una primera fase en la estrategia de participación en las próximas elecciones presidenciales, por parte del actual Gobierno. “Él sabe que no se puede quedar de una manera institucional, él lo sabe. Es una guerra civil, él alimenta eso. Es lo que él quiere, está haciéndolo poco a poco”, fueron las declaraciones de Felipe Zuleta, que suscitaron la polémica.

Por su parte, Luis Ernesto Gómez, también panelista de la emisora, se opuso tajantemente a las declaraciones de Zuleta, a quien acusó de estar difundiendo teorías de conspiración.

“Lo que no podemos hacer es hablar de una guerra civil, o de que los indígenas que están llegando a la Universidad Nacional vienen para romper el orden constitucional. Son teorías de conspiración que son inaceptables. En Colombia tenemos una institucionalidad que ha demostrado funcionar”, defendió el exsecretario de Gobierno de Bogotá.

“Dígale a la persona por la que usted votó que no siga instigando eso, no me lo diga a mí”, espetó Zuleta ante las declaraciones de su compañero de Mañanas Blu.

“Todos los oyentes pueden dar fe que el Congreso de la República ejerce pesos y contrapesos”, continuó en su argumento Gómez, justo antes de ser interrumpido por Zuleta, quien en tono sarcástico expresó: “Si claro, diciéndole al presidente del Senado, hijue….“, recordando el reciente episodio entre Petro y Efraín Cepeda.

“Tenemos un Estado de derecho que funciona, no hay evidencia de una guerra civil ni de una toma ni de que van a vulnerar la institucionalidad”, insistió Luis Ernesto Gómez ante el rechazo de sus compañeros, enfrascados en su teoría de la “guerra civil”.

“Ya votó por Petro y dijo que se había equivocado, cuando esto pase qué va a decir usted”, preguntó de manera capciosa Felipe Zuleta.

La canción de la reelección de Petro

Ante la referencia a una canción compartida por el presidente hace unas semanas, en la que el autor le pide al presidente que “no se vaya”, los ánimos de los integrantes de la mesa de Mañanas Blu se caldearon aún más, por lo que desde Néstor Rodríguez hasta Felipe Zuleta es una clara interpretación de las aspiraciones reeleccionistas de Petro.

Un regalo muy bonito recibí hoy. Transmítanlo, ahora que hablan de censura, es un mensaje. pic.twitter.com/M87vbIQkqe — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2025

“Entonces ahora nuestra teoría de conspiración se basa en una canción”, expresó sarcásticamente Luis Ernesto Gómez ante la referencia a la pieza musical.

“Le sugiero que lea los trinos y que oiga los mensajes del presidente Petro, que día, tarde y noche habla de revolución”, recomendó Néstor Morales a su panelista, dándole pie a la idea de la canción como muestra clara de las intenciones de las presuntas intenciones ocultas de Petro.

“Yo lo escucho con razonabilidad, no con terror, muchos colegas lo escuchan con terror. No hay ninguna prueba de todo lo que se ha dicho acá”, continuó Gómez, atizando el debate con sus compañeros, antes de ser interrumpido nuevamente por Zuleta, quien afirmó: “En Venezuela también oían con terror lo de Chávez”.

“En Venezuela había una gran diferencia, el presidente controlaba el ejército y cambió la constitución. Ni el ejército ni las fuerzas armadas se van a prestar para un exabrupto”, interpeló Luis Ernesto Gómez, en un intento de zanjar, al menos de manera momentánea, un debate que seguirá candente y tomará mayores matices a medida que avancen los días hasta las jornadas de movilizaciones del Primero de Mayo.

* Pulzo.com se escribe con Z