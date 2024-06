Luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cerrara de manera temporal el restaurante Doña Segunda, una de las fritanguerías más conocidas de Bogotá y el país, su propietaria explicó la situación que vivía con esta entidad y hasta le hizo una dura crítica al presidente Petro.

En una entrevista que le dio la propietaria a Revista Semana, Segunda Fonseca explicó que no habría incumplido la normativa que le exigió la Dian y que todo se trataba de “un atropello” contra su manera de ganarse la vida y la de las personas que trabajan con ella.

Y es que con la mujer, según le contó al medio, trabajan cerca de 30 personas, las cuales representan un gasto significativo en el negocio y, afirma ella, debería ser retribuido por los días en los que estuvo cerrado dicho establecimiento.

“Espero que el Gobierno me reintegre la plata que yo he pagado a la Dian, que me devuelvan porque me sellaron el negocio y voy a perder un poco de plata no solamente por mi trabajo, sino el trabajo de los muchachos que están a mi cargo, que son como 31 o 30″, dijo la mujer.

Como si esto fuera poco, la propietaria del restaurante relató a la revista, en medio de lágrimas, cómo vivió el cierre de su establecimiento y cuáles han sido las consecuencias de esta medida. Para ella, este cierre temporal le ha ocasionado más de un dolor de cabeza:

“Eso me ha producido mucho dolor y mucha desesperación, porque yo me he portado bien, yo he sido una mujer muy legal en todo mi sentido. No sé por qué fue este atropello tan tenaz, que me tiene en el bordo de la locura”, dijo la afectada.