Bogotá inicia una nueva semana de racionamiento de agua con el tercer ciclo tras haber registrado un consumo de 15,36 metros cúbicos por segundo el pasado 28 de abril.

La meta es que el consumo de agua en hogares de la capital sea de 15 metros cúbicos por segundo y el sistema Chingaza, con los embalses Chuza y San Rafael, esté en un nivel del 20 %.

Con las lluvias de los últimos días, Chingaza está en un nivel de 16,15 %, sin embargo, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, recuerda que “aunque el consumo promedio fue menor al del primer ciclo, la situación sigue siendo crítica y debemos reducir más el consumo, aunque llueva”.

Por otra parte, el Ideam dio a conocer que, en la mañana de este lunes 29 de abril, se esperan lluvias en Tolima, Huila y Norte de Santander, por lo que en Neiva, Ibagué, Pereira y Cúcuta habrá precipitaciones, y en Bogotá un cielo nublado con lluvias ligeras en ciertos sectores.

Por ello, el mandatario hizo énfasis en continuar haciendo duchas cortas no mayores a tres minutos, no lavar fachadas de tiendas, oficinas y hogares, no lavar su carro y no acumular más agua de la necesaria en su día de racionamiento.

¿Pero qué pasa con los conjuntos residenciales con tanques de reserva de agua?

Durante los turnos de racionamiento de agua, los conjuntos residenciales disponen de sus tanques de reserva para poder tomar duchas, lavar los platos de la cocina, cepillarse los dientes, entre otras actividades.

Ante ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá solicita a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y la Asociación Colombiana de Propiedad Horizontal limitar al máximo el uso continuo y permanente de los tanques de agua durante los días de suspensión.

De esa manera, se espera que no haya sobreconsumo y que realmente los hogares ahorren este recurso durante la situación crítica del sistema Chingaza.