El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sigue angustiado por la situación del agua en la ciudad, ante el duro panorama por el bajo nivel de los embalses, sobre todo el de Chingaza, que es el principal que abastece a la capital.

Ahora, en un nuevo trino en sus redes sociales, el alcalde dijo que, pese a las lluvias fuertes de los últimos días en Bogotá, estas “no llenan los embalses” y “se necesitan meses y meses de lluvias” para que los embalses vuelvan a su nivel, que el ideal sería del 75 % a finales de diciembre.

No obstante, no les bajó caña a las lluvias y dijo que “pueden ser usadas para tareas que no requieran agua potable” como la descarga de la lavadora o el inodoro.

Las lluvias en Bogotá no llenan los embalses. Necesitamos meses y meses de lluvias sobre los embalses del Sistema Chingaza -Chuza y San Rafael- para que recuperen sus niveles.

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 29, 2024

De acuerdo con el último reporte, en medio del segundo ciclo de racionamiento de agua el consumo promedio fue menor al del primero. Sin embargo, “la situación sigue siendo crítica y debemos reducir más el consumo, aunque llueva”.

El domingo 28 de abril el consumo fue de 15,36 metros cúbicos por segundo, una cifra cercana a la meta, que es 15. Mientras tanto, el nivel del sistema Chingaza, compuesto por los embalses Chuza y San Rafael, es de 16,15 %, cuando la meta es del 20 %.

Pese a este panorama, el reconocido meteorólogo Max Henríquez, que le ha atinado a varios pronósticos, dijo que en las próximas semanas lloverá en las zonas de los embalses y se podrá “poner fin al racionamiento de agua”