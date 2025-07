Son 20.181 estudiantes de colegios públicos de Bogotá, los que están recibiendo el subsidio de transporte a través de dos modalidades: a unos se les consignó a través de Daviplata, mientras que a otros se les cargó directamente en la tarjeta Tu Llave, dijo el Distrito en un comunicado.

En ambos casos, los estudiantes (o sus acudientes) deben validar el bono. Los de la primera modalidad tienen plazo de hacerlo hasta el 16 de agosto, mientras que los de la segunda, hasta el 20 de agosto.

El monto que se le transfirió a cada uno de los beneficiarios es diferente y se calculó de acuerdo con la asistencia que tuvieron a los colegios, durante el 22 de marzo y el 23 de mayo.

Cómo activar subsidio de transporte en la tarjeta Tu Llave

Los que recibieron el auxilio a través de esta modalidad deben acercarse, entre el 22 de julio y el 20 de agosto, a una taquilla de SITP o Transmilenio y solicitarle al operador que les active el saldo transferido. No abandone el lugar antes de verificar, en la pantalla, que el valor es correcto. Los beneficiarios que no activen el subsidio siguiendo ese procedimiento, no podrán utilizarlo.

Cómo hacer efectivo subsidio de transporte por Daviplata

Los beneficiarios que reciben la transferencia a través de esa billetera digital deben:

Ingresar a la cuenta de Daviplata a través de la aplicación o de la página web de Davivienda.

Escribir el número del documento de identidad y la clave.

Verifique el saldo correspondiente al monto del subsidio.

Retire el dinero a través de un cajero Davivienda, una oficina del banco o un corresponsal bancario autorizado. También puede transferir el dinero, si lo desea.

Guarde el comprobante de la transacción.

