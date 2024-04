Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió este jueves al nivel de los embalses que abastecen de energía a la ciudad y advirtió que el panorama de estos es “crítico”, por lo que analizará medidas para evitar riesgos energéticos en la capital del país.

“La situación es crítica en términos del nivel de los embalses para Bogotá”, indicó el alcalde en una rueda de prensa.

Reiteró además que desde enero, cuando la ciudad tuvo que atender la emergencia por los incendios en los Cerros Orientales, se hizo un llamado “muy insistente de ahorrar agua”.

(Vea también: Carlos F. Galán lanzó alerta por nivel de embalses en Bogotá: “La situación es crítica”)

“Logramos un ahorro, pero no ha sido suficiente”, agregó Galán, quien además no dejó de reconocer que no solo el consumo de la población, sino el clima, ha impedido que la situación mejore.

“El fenómeno de El Niño ha sido muy fuerte y eso ha llevado a una situación crítica de los embalses”, añadió.

Lea aquí: Precio de energía sube en bolsa y supera los $1.000, en algunas partes subiría el recibo de la luz

Y es que el presidente del Grupo de Energía de Bogotá (EGB), Ricardo Ortega, aseguró que la reserva del Guavio estaría llena hasta apenas el 4%, niveles que no permitirían la creación de energía para la capital.

“Bogotá está muy expuesta a que, si se daña una de las turbinas de Termozipa o no funciona una de las líneas de transmisión, quedemos en una situación de restricciones”, aseguró en entrevista con Noticias Caracol.

Siga leyendo: Consejo Gremial pidió tomar medidas para que el país no viva otro apagón energético

El fantasma de un apagón no solo ronda a Bogotá tras las declaraciones de Galán y Ortega, sino a todo el país, luego de que XM, la empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN), encendió las alarmas ante el bajo nivel de los embalses.

Según advirtió la compañía, el volumen útil en promedio del sistema alcanzó un 31,86% durante el puente festivo de Semana Santa, una cifra por debajo de los mínimos históricos de los últimos 20 años, por lo que instó a las autoridades adelantar una campaña masiva para que se reduzca el consumo de energía, además de recortar las exportaciones a Ecuador y poner a las térmicas a funcionar al máximo.

Le puede interesar: Para evitar riesgo de apagón, XM pide trabajo en casa, apagar luz en la noche y flexibilizar reglas impuestas a Hidroituango

Galán ya adelantó reuniones con el Gobierno Nacional para hablar del tema y “estamos analizando medidas, que anunciaremos la semana entrante” y reiteró que la situación “como les digo, en términos del nivel de los embalses, es crítica”.