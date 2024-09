Por: Tu Barco News

En las últimas horas, un video difundido por Caracol Radio se viralizó en redes sociales, revelando la dramática situación de un avicultor que quedó atrapado en Bogotá con cientos de cubetas de huevos en su camión debido al paro de camioneros. Se trata de don Melquisedec, quien se mostró angustiado ante las cámaras y expresó su temor de perder todo su producto si no podía reanudar su viaje.

(Le puede interesar: Por bloqueos, avicultor suplica compren su productos: tiene 1.600 panales de huevos y se pueden perder)

Don Melquisedec, un hombre mayor proveniente de Guayatá, Boyacá, describió su experiencia como sentirse “secuestrado” en su propio camión. “Desde el martes llevo un viaje de huevos y voy por acá cerca. Yo pasé y me secuestraron, estoy en estos momentos secuestrado porque no me dejan salir”, dijo el avicultor. Su desesperación no solo radica en la imposibilidad de entregar su producto, sino también en el hecho de que no ha podido cargar concentrado, dejando a sus gallinas sin alimento.

