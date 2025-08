El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo referencia a los cambios en las fachadas de las estaciones del metro de Bogotá. Agregó que estos ajustes tienen como fin embellecer las zonas en las que existan estaciones del metro.

“Cuando yo llegué, me encontré con un diseño de estación que no cumple las expectativas en términos de impacto urbanístico a desarrollar. Vimos un diseño limitado. Tanto el IDPC como otros actores nos dijeron que modificáramos la fachada de las estaciones y estuvimos de acuerdo”, señaló Galán en diálogo con Blu Radio.

De igual forma, Galán añadió que esos cambios en las fachadas costarán dinero, pero que este se tomará de los recursos que sobren, para no tener que buscar más fondos.

“Se hizo un diseño que no está terminado y que ya le presentamos a la ministra de Transporte. Ella dijo estar de acuerdo con la modificación a la fachada. Tenemos un nuevo prediseño. Las estaciones originales tenían un diseño muy limitado; parecía un edificio que no genera algo positivo en el entorno. Eso cuesta plata, pero hemos logrado eficiencias en el proyecto. Hay plata disponible que podemos mover de un rubro a otro, y de esa forma no se aumenta el costo del proyecto en general”, sentenció Galán en esa emisora.

Cómo van las obras del metro de Bogotá

El proyecto del metro de Bogotá ha sido una de las obras de infraestructura más esperadas en la historia reciente de la capital colombiana. Después de décadas de planeación, estudios y retrasos administrativos, en los últimos años se han logrado avances significativos en su construcción.

La Primera Línea del Metro (PLMB) está siendo ejecutada por el consorcio chino Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Metro Company Limited, bajo la supervisión de la Empresa Metro de Bogotá. Actualmente, las obras civiles muestran progresos notables en varios frentes, incluyendo el patio taller en Bosa, el intercambiador de la calle 72, y la construcción de los pilotes y viaductos elevados por donde transitarán los trenes. El avance físico de la obra ha superado el 30 % y, según la información oficial más reciente, el cronograma se mantiene sin alteraciones mayores.

Uno de los hitos clave fue la llegada a Colombia de los primeros vagones del metro en 2025, lo que permitió iniciar las fases de prueba y validación del sistema férreo, así como preparar la logística para el montaje de los trenes. Las estaciones, aunque aún no están completamente construidas, ya cuentan con diseños modificados que buscan mejorar su integración urbanística, luego de recomendaciones de entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Además, se han hecho ajustes presupuestales y técnicos para mantener la eficiencia del proyecto sin aumentar su costo global. Otro frente importante ha sido la compra de predios, reubicación de redes de servicios públicos y la adecuación de espacios para accesos peatonales, ciclorrutas y vías complementarias que permitirán la conectividad de las estaciones.

El metro de Bogotá operará con trenes eléctricos, de tipo elevado en su totalidad, y contará con 16 estaciones a lo largo de aproximadamente 24 kilómetros, desde el suroccidente hasta el centro-este de la ciudad. La línea recorrerá puntos estratégicos como la Avenida Caracas, la Avenida Primero de Mayo y la calle 26.

La entrada en operación de la primera línea está prevista para el año 2028, luego de un periodo de pruebas técnicas y ajustes finales que se desarrollarán entre 2027 y 2028. De cumplirse este calendario, Bogotá contará por fin con un sistema de transporte masivo férreo que complementará el TransMilenio y contribuirá a la reducción de tiempos de viaje, emisiones contaminantes y saturación del sistema actual.

