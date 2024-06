Sigue el repudio nacional por cuenta de dos pasajeros que agredieron a un policía dentro de un avión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El uniformado fue víctima de golpes y discriminación racial.

Desde el pasado viernes, se hicieron virales las imágenes donde un pasajero de un avión de Avianca, presuntamente borracho y en compañía de su hermano, agreden físicamente a un patrullero que llegó al lugar tras un llamado que hizo la tripulación.

Uno de ellos, al parecer se burla de la jefe de cabina. En medio de empujones e insultos al parecer racistas, se realiza el procedimiento judicial hasta que llega la violencia con una cachetada a un patrullero.

“Tener que vivir racismo no es la primera vez que me pasa, pero, gracias a Dios, supe manejar las cosas. Es algo que me ofende muchísimo”, indicó Carlos Quiñones, uniformado agredido.