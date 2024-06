El patrullero de la Policía Nacional Carlos Quiñonez, quien fue víctima de agresión durante un procedimiento para bajar a dos sujetos de una avión, contó detalles de lo que ocurrió en medio del operativo.

El uniformado, de 24 años de edad y 1,92 metros de estatura, fue víctima de agresión física y verbal por parte de dos sujetos en aparente estado de embriaguez dentro de un avión, en el aeropuerto El Dorado.

El joven patrullero añoraba ser parte de la Policía Nacional: “Toda la vida quise ser policía, de pronto basado en la historia de mi papá, que prestó servicio. Tengo dos tíos que son policías actualmente y siempre los he tenido como mis guías y hasta ahora estoy cumpliendo mis sueños”.

Carlos tiene cuatro años en la institución y han sido suficientes para afrontar este tipo de situaciones que tuvo que vivir dentro de una aeronave, tras atender el llamado de la tripulación por el mal comportamiento de los dos ciudadanos.

Asegura que fue víctima de racismo y de violencia: “Es bastante difícil tener que lidiar con eso en el año en el que estamos. Tener que vivir racismo no es la primera vez que me pasa y gracias a Dios supe manejar las cosas. Es algo que me ofende muchísimo, pero lo supe manejar bastante bien”.