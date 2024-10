Se trata de los proyectos Mónaco y San Remo, ambos situados en el barrio Bolivia, localidad de Engativá, los cuales están a cargo de la constructora Cusezar y que están totalmente paralizados por una determinación judicial.

La empresa constructora comenzó a ofrecer las viviendas VIS y no VIS entre 2014 y 2015, con apartamentos de diferentes tamaños y precios, prometiendo, además, zonas comunes como gimnasio, espacios infantiles, terrazas, entre otros.

Según revista Semana, las promesas de entrega de los apartamentos eran de 2 años, pero las obras quedaron quietas, acabando con el sueño de más de 300 familias que anhelaban tener casa propia.

(Vea también: Qué hay detrás de CityU y otras viviendas universitarias; secreto de su éxito es sencillo)

El medio citado indicó que el freno que le pusieron a las construcciones se debe a que, en 2016, el Conjunto Residencial Bolivia Oriental, que queda cerca a los proyectos Mónaco y San Remo, instauró una acción popular en contra del Distrito y la empresa Cusezar, alegando que dicho terreno está destinado para uso público, ya que por allí va a pasar la avenida El Cortijo o calle 90.

Los demandantes aseguraron que en 1988 la administración expidió una resolución de urbanización de Bolivia Oriental Etapa III y en 1997 se aprobó una nueva en la que se “definió el plano y se establecieron las zonas de uso público que debían ser entregadas por el urbanizador al Distrito”.

Es así que, tal y como retrata Semana, en 2020, el juzgado 22 les dio la razón a los accionantes, retirándoles las licencias a la constructora y ordenándole la entrega del terreno por donde se espera que algún día pase la avenida El Cortijo, que conectaría con la avenida Longitudinal de Occidente.

La compañía apeló el fallo en 2023, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia en primera instancia, en contra del constructora. De hecho, según Semana, el pasado primero de agosto Cusezar presentó un recurso de revisión, pero el Consejo de Estado decidió no revisarlo y seguir con el fallo que ordena la entrega del terreno en un plazo de 6 meses.

Bogotá: incertidumbre con proyectos Mónaco y San Remo en barrio Bolivia

Ahora bien, hay incertidumbre con el paso a seguir, teniendo en cuenta que en el fallo judicial no se menciona la palabra demolición y ya hay tres torres levantadas en dicha zona del noroccidente de la capital, una de 16 pisos y otras 2 de 6.

La Secretaría de Planeación le indicó al medio citado que en dado caso de que sea necesaria una demolición de los conjuntos residenciales será la constructora la encargada de hacerlo; mientras que la Secretaría del Hábitat mencionó que la alcaldía local junto con las demás entidades involucradas serán las encargadas de determinar si es viable o no derrumbar las construcciones para el paso de la avenida El Cortijo.

Qué dice la constructora Cusezar sobre el freno a los proyectos de vivienda

En la revista mencionada se contactaron con la constructora Cusezar y desde allí informaron que “la antigua reserva vial correspondiente a la avenida El Cortijo no podrá ser entregada en los términos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que se cumpliría con un despojo que se materializaría con fundamento en un plano no definitivo y que no está vigente”.

Incluso, desde la empresa indicaron que “conforme al último POT de Bogotá contenido en el Decreto Distrital 555 de 2021, se cambia el trazado de la Avenida El Cortijo y por consiguiente la zona en mención a la fecha no se encuentra destinada para vía pública alguna”.

Lee También

Es válido mencionar que las familias que invirtieron su dinero en estos proyectos fueron reparadas con la devolución total de los montos. No obstante, aún hay malestar entre quienes compraron viviendas en Mónaco y San Temo y no pudieron materializar su sueño.