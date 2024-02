En Colombia, la vivienda se clasifica en dos categorías principales: Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda No VIS.

Cada una tiene sus propias características, ventajas y desventajas que es importante conocer al momento de tomar la decisión de comprar una vivienda, teniendo en cuenta el presupuesto y las necesidades que se tienen.

(Lea también: Estos son los barrios más económicos para comprar vivienda en Bogotá en 2024)

¿Qué es vivienda VIS en Colombia?

De acuerdo con Habi, plataforma inmobiliaria, los proyectos de vivienda VIS son viviendas de interés social que cuentan con los elementos de habitabilidad mínima estos elementos son la acústica de la vivienda, iluminación y ventilación en el inmueble y confort espacial; estos proyectos tienen un costo máximo de 135 o 150 SMLMV.

Para estos proyectos se tiene en cuenta el nivel de ingresos del comprador o compradores, ya que son proyectos que tienen como fin facilitar la compra de vivienda para familias o personas que cuentan con ingresos menores a los 5 salarios mínimos.

Por otra parte, se puede optar adquirir estos inmuebles como proyecto de inversión ya que existe un alto porcentaje de familias o personas que pueden asumir los costos de arrendamiento de estos inmuebles puesto que los gastos fijos son más económicos.

¿Qué es vivienda no VIS?

La vivienda no VIS es el inmueble que supera el valor de los 135 o 150 salarios mínimos, teniendo en cuenta la zona de construcción puede tener un mayor costo el inmueble; por ejemplo, los proyectos ubicados en la zona norte de Bogotá cercanos a vías principales y con acceso a centros comerciales son más costosos que los proyectos que se encuentran ubicados en Funza y que no cuentan con la misma ubicación estratégica que un proyecto de vivienda en Bogotá. Finalmente, los proyectos de vivienda no VIS no superan el valor de los 500 salarios mínimos.

(Le puede interesar: ¿Qué se necesita para hacer un traspaso de vivienda en Colombia cuando se vende?)

Los proyectos de vivienda no VIS suelen tener una gran variedad de estilos de vivienda, ya que los espacios pueden ser más amplios a diferencia de los proyectos VIS.

Por otra parte, la manutención de estos inmuebles puede llegar a ser más costosa, ya que cuentan con acabados que los proyectos VIS no tienen (estos proyectos se entregan en obra gris).

Además, los proyectos de vivienda no VIS incluyen servicios adicionales como la manutención de zonas comunes como BBQ, piscina, gimnasio, o inclusión de programas para casa inteligente, entre otras que pueden elevar los gastos en los que debe incurrir el propietario.

Ventajas de comprar vivienda VIS

Los gastos por servicios públicos pueden ser más económicos.

Las tasas de interés para estos proyectos son más bajas.

La valorización de estos inmuebles es constante, ya que existe una alta demanda en el mercado.

Desventajas de comprar vivienda VIS

Menor espacio en comparación con las viviendas No VIS.

Ubicación en zonas con menor desarrollo urbanístico.

Dificultad para venderla en el corto plazo debido a las restricciones.

Ventajas de comprar vivienda no VIS

No tienen afectación de patrimonio familiar

Pueden contar con servicios de casa inteligente o contar con certificaciones ambientales.

Las viviendas sostenibles reciben subsidios, además de disminuir costos de servicios.

Desventajas de comprar vivienda no VIS

Mayor precio de compra.

No hay acceso a subsidios del gobierno.

Posiblemente mayores costos de servicios públicos.

Finalmente, la mejor opción de vivienda dependerá de las necesidades y presupuesto de cada familia. Si se busca una vivienda económica con beneficios del gobierno, la vivienda VIS es una buena alternativa. Si se busca una vivienda con mayor espacio, ubicación y variedad de opciones, la vivienda No VIS puede ser la mejor opción.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.