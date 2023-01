En el noroccidente de la capital del país, las autoridades investigan el homicidio de hombre de 67 años y el secuestro de un ingeniero que se registraron en la misma vivienda del barrio Lisboa, en la localidad de Suba, el pasado 7 de enero.

De acuerdo con la investigación revelada por el Gaula de la Policía, detrás de este hecho estaría una banda delincuencial, denominada como “Los Paisitas”, que habría asesinado al propietario de un vivienda y posteriormente habría secuestrado a un ciudadano bajo el pretexto de una oferta de trabajo.

En ese sentido, la víctima del secuestro indicó que fue contactado para realizar una cotización de un trabajo de ornamentación en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), a las afueras de Bogotá. A este punto llegó en su propio vehículo, y se encontró con los sujetos quienes lo intimidaron con un arma de fuego y lo obligaron a montarse a un taxi.

“Me llevan a Bilbao, cuando me meten a la cosa, me acuestan en una cama. Me dicen que me acueste bocabajo con las manos atrás y alguien le dice a una muchacha que me empiece a amarrar como al otro. Efectivamente, me empiezan a amarrar las piernas a la altura de los tobillos con cinta”, indicó la víctima a Noticias Caracol.