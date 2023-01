En una declaración de más de 10 minutos que entregó a las autoridades judiciales, el empresario y ganadero Javier García Maya contó detalles inéditos del secuestro que vivió por varios delincuentes del departamento de La Guajira.

(Lea también: Revelan detalles de temida banda que secuestró a ganadero: operaban en varios lugares)

García Maya, administrador del almacén Agrograma, comenzó narrando la manera cómo fue secuestrado la mañana del pasado 28 de octubre luego de salir de su vivienda en el barrio Novalito, al norte de Valledupar.

Precisó que en el camino se detuvo en una droguería ubicada en la carrera 12 con calle 15 para comprar una medicina a un empleado y siguió hacia su finca ‘Manantial’ localizada en área rural de la ciudad.

(Lea también: Liberan a agricultor que había sido secuestrado en Cesar; familia guarda silencio)

Relato del ganadero secuestrado

“Aproximadamente a las 8:00 a.m., llego al portón de mi finca, me bajo del vehículo, abro el candado que tiene, ingreso y me bajo nuevamente a cerrar el portón con el candado. Al darme vuelta me abordaron dos sujetos encapuchados, armados con pistola y revólver, los dos sujetos eran de contextura media y piel morena, uno portaba tenis azules, me dicen que me quede quieto. Pensé que me iban a hurtar el vehículo y forcejee con ellos; en ese momento uno de los sujetos me pega con la pistola en la cabeza, partiéndome la ceja izquierda y me suben a la fuerza a mí camioneta. Me preguntan que si tenía plata, me registran todos los bolsillos, me quitan el celular y otras pertenencias”, precisó García a las autoridades.

Agregó que en todo el trayecto comenzaron a golpearlo mientras exigían que se tirara al suelo y que al acercarse a un control policial se desviaron hacia el caserío ‘Las Casitas’. Después llegaron a una trocha donde lo bajaron de su camioneta y lo subieron a un automóvil.

Al continuar el camino de herradura, llegaron a un punto donde había un cerro, por lo que se bajaron del vehículo para caminar.

“Luego de eso me ponen un casco, me tienen la vista tapada, no logro ver algunas cosas porque estoy vendado, siento que llegan algunas motos y me dicen que colabore, que me monte en la moto, que me iban a soltar, me empiezan a subir…, la vía estaba en mal estado, cruzamos varios arroyos, y en ese trayecto duramos unas dos horas más, llegamos a un punto donde me bajan de la motocicleta y seguimos caminando unos 40 minutos más”, contó García.

El ganadero pensó que los delincuentes solo estaban detrás de la camioneta hasta que llegó a la finca llamada ‘Pinchasola’ donde lo tuvieron retenido por varios meses.

“Llegamos al sitio, me quitan el casco, sigo con la venda y me recibe un sujeto que llamaban ‘Pichirulo’, quien se queda ese día conmigo, este sujeto tenía una motocicleta para ir y volver, cada vez que escuchaban una moto decían que ese era ‘Pichirulo’ y que no había problema”, explicó García.

El secuestro y la liberación

En la finca ‘Pinchasola’, localizada en área rural de Riohacha, La Guajira, un hombre violento, quien al parecer era hijo de José de los Santos Rodríguez (delincuente neutralizado), comenzó a cuidar a García Maya.

Este, durante el cautiverio, sufrió intimidaciones y alias ‘Pichirulo’ se encargaba de llevar su comida. Solo hasta los primeros días de diciembre uno de los delincuentes mediante mensajes de texto vía WhatsApp contactó a un hermano de Javier García Maya para pedir la suma de $ 1.000 millones a cambio de la liberación.

No obstante, una persona que denominaron fuente no formal acudió a la Policía Nacional para contar que sabía el sitio donde tenían secuestrado a Javier García y que su motivación era la recompensa.

De igual manera entregó las coordenadas para llegar al sitio y los apodos de las personas que tenían al empresario, como alias ‘Pichirulo’, alias ‘Chayanne’ y alias ‘El Negro’.

Es así que los uniformados, previas labores de inteligencia adelantadas en la investigación, hicieron el operativo y llegaron al predio para rescatar a Javier García Maya.

“Al ingresar al predio inmediatamente encontramos a un sujeto vestido con franela azul, ‘jeans’ color azul y botas pantaneras de caucho que se encontraba sentado vigilando a un costado a unos 150 metros de la casa, observamos que portaba un arma de fuego tipo escopeta, seguidamente fue reducido en la subida y tratando de hacer el menor ruido posible para no alertar a los demás que se encontraban en el lugar”, reza el informe judicial leído en las audiencias preliminares por Giselle Carmona, Fiscalía 12 delegada del Grupo Gaula de la unidad de Bogotá.

Después dieron de baja a otro delincuente que Medicina Legal identificó como José de los Santos Rodríguez.

Así las cosas, Javier García pudo reunirse nuevamente con su familia en Valledupar.

Quiénes eran los secuestradores

En el operativo dieron con la captura de Esneider de Jesús Manjarrez Bolívar, alias ‘Pichirulo’. Posteriormente, dieron con sus señalados cómplices tales como Javier de Jesús Morales Brito, Luis Dairo Levete Meza y Jainer Calixto Cotes Fuentes, capturados por orden judicial en los municipios de Riohacha y Villanueva.

Estos fueron identificados por una investigación de la Fiscalía mediante el análisis de abonados telefónicos en los puntos donde raptaron al empresario. Según el ente, Jainer Calixto fue el coordinador del secuestro, mientras que Javier Brito se encargó de transportar a la víctima para hacer el transbordo del vehículo y Luis Levete finalmente la llevó al sitio de cautiverio.

Lee También

Jainer Calixto es un viejo conocido en el mundo criminal, puesto que en el 2015 había sido detenido como miembro de una banda dedicada al secuestro en la costa Caribe.

Los implicados fueron enviados a prisión e imputados por los delitos de porte de armas y secuestro extorsivo agravado.