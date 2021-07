Las mujeres embarazadas en Colombia ya pueden ser vacunadas contra la COVID-19, exclusivamente con las dosis de Pfizer, siempre y cuando presenten un concepto médico “donde se avale el riesgo-beneficio” de la inmunización.

Varias mujeres en Bogotá se han presentado con los requisitos expedidos por la Secretaría de Salud y les han manifestado, según dicen, que no les pueden aplicar las vacunas hasta que no aparezcan priorizadas en el portal ‘Mi vacuna’.

Pulzo conoció el caso de un hombre que tenía que viajar, pero canceló su diligencia para poder acompañar a su mujer embarazada a vacunarse; no obstante, aseguró que no han podido conseguir una cita y que tampoco les han permitido ir a los puntos de vacunación dispuestos porque no aparecen en el portal del Gobierno.

Es el mismo caso de otras mujeres gestantes que han señalado que han ido hasta a tres sitios para vacunarse en un mismo día, pero las rechazaron.

Pero las mujeres embarazadas no son las únicas que están pasando por un suplicio para poder recibir la vacuna en Bogotá. Otras personas que ya se pusieron la primera dosis de Pfizer no han podido completar el esquema de vacunación.

La Secretaría de Salud de la capital, entonces, explicó que no hay dosis de Pfizer en la ciudad para segundas dosis y reiteró que las embarazadas empezarán a vacunarse cuando se reciba un nuevo lote de dosis de ese laboratorio, que también se destinará para menores de entre 12 y 16 años con comorbilidades, comunicó el Distrito.

“La Secretaría hace un llamado a la ciudadanía para que conserve la calma, respete a los equipos de vacunación y esté atenta a la información que emita la entidad a través de sus canales oficiales”.

La Alcaldía de Bogotá anunció a los ciudadanos que están por empezar con su esquema de vacunación que hay biológicos de otros laboratorios disponibles con los que pueden empezar.

"Todas las vacunas salvan vidas", aseguró