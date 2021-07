Por lo mismo, piden que se les reconozca como actores políticos para poder tomar decisiones sobre las protestas y que la alcaldesa de Bogotá, así como el Gobierno, los escuchen en una mesa de diálogos y garantías, indicó Noticias Caracol.

También quieren que las autoridades y los medios de comunicación se disculpen porque, según ellos, los han estigmatizados —agregó el medio— y que se instalen carpas de derechos humanos donde todavía persisten jóvenes bloqueando.

Otras de sus peticiones, leyó un integrante de la denominada primera línea, son que se aceleren las investigaciones por casos de “desapariciones y detenidos” y que se preste atención de salud y reparación para los que han sido heridos por la Fuerza Pública.

Los jóvenes además le respondieron la invitación que les hizo la alcaldesa Claudia López para que participen en el programa ‘Jóvenes a la U’ (becas para estudiar) y aseguraron que sus soluciones eran “pañitos de agua tibia”.

“Para qué sirve el Sena, para qué sirven estas entidades si no le dan oportunidades a los muchachos cuando salen, no salen a trabajar directamente, salen a ser personas que no pueden tener oportunidades en un país que simplemente se ha encargado de estigmatizarlos”, dijo uno de los voceros.

Luego del pronunciamiento de la llamada primera línea, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, confirmó que este jueves se instalará una mesa de diálogos para escuchar a estos jóvenes.

El intento de diálogo comenzará a las 12:00 del mediodía, confirmó el funcionario en este trino: