Victoria Ramírez es la dueña de esta mascota que se escapó de su casa, luego del temblor y las réplicas del jueves 17 de agosto. La mujer, según dijo en Noticias Caracol, duró 12 horas buscando a su animal.

“Abrieron la puerta para salir por el temblor y ella salió corriendo. Yo estaba trabajando y cuando llegué me dijeron y he estado gritando hasta que por fin me contestó”, contó.

Según dice, las autoridades no la ayudaban. “Me dijeron que no venían. Que porque ya era tarde. Parece que no les importara. He llamado a todo lado”, decía la angustiada mujer mientras que su perrita, Luna, aullaba enterrada en el humedal Jaboque.

Aunque no se sabe cómo llegó la perra hasta el centro del humedal, ella estaba enterrada entre el fango y no podía moverse, lo que hacía mucho más tensionante el momento.

La luz llegó cuando el ‘Flaco’, un reciclador del sector, llegó a la zona para ver qué pasaba. Sin pensarlo mucho, él se quitó la camiseta y se metió al humedal con una chaqueta que le dieron.

Según contaron en Noticias Caracol, era la 1:00 a. m., hacía un frío intenso y este hombre, sin más que sus piernas y un palo como guía, caminó por casi una hora entre el fango para llegar hasta donde estaba la perra.

Cuando pudo, agarró a Luna y las personas que estaban allí lo aplaudieron, aunque hubo momentos de tensión porque el ‘Flaco’ se quedaba quieto y algunos creían que su cuerpo no iba a responder.

Aunque los bomberos llegaron cuando él ya estaba adentro del humedal y quisieron ayudarlo, él decidió no recibir esa colaboración y salió por sus propios medios.

Pasadas las 3:00 a. m., Luna volvió con su dueña, que le tenía agua y shampoo para bañarla en el frío de la noche y quitarle todo el lodo que tenía en su cuerpo. El héroe de la noche, no quiso la ayuda de la Secretaría de Salud y se marchó con 150.000 pesos que le dieron como recompensa por haberse metido al humedal y exponer su vida.