Si se atiende a los resultados de las encuestas que se hicieron en la ciudad sobre la intención de voto, efectuadas por diferentes firmas reconocidas, Morris nunca despegó del fondo en esos sondeos, salvo en los que publicó Petro y que situaban a su candidato incluso de segundo en las preferencias de los capitalinos.

Pero la realidad, es decir, la jornada electoral de este domingo, acabó con las especulaciones y las proyecciones, y puso las cosas en blanco y negro: con el 97 % de mesas escrutadas Morris obtuvo 426.093 votos, que lo sitúan, como habían anticipado la mayoría de las encuestas (menos las que publicó Petro) en el tercer lugar de los comicios, detrás de Carlos Fernando Galán, que llegó a 993.362, y de la ganadora Claudia López, con 1’077.214.

Todavía retumba una de las piezas propagandísticas en la que Petro se identificaba y decía que quería que Morris fuera el alcalde de la ciudad. Su nombre, su voz y la manifestación clara de su preferencia constituían una orden para sus huestes y para sus simpatizantes. ¿Qué pasó, entonces?

De los cuatro candidatos que aspiraban a instalarse en el Palacio de Liévano, Morris fue el único que contó con la ceñida presencia de su jefe político, incluso en el día de las elecciones. Ni Claudia López tuvo el acompañamiento cercano de Sergio Fajardo, como líder indiscutible de los Verdes; ni al lado de Miguel Uribe Turbay estuvieron las cabezas de los partidos que lo respaldaron, entre ellos, el mismísimo Álvaro Uribe Vélez.

Carlos Fernando Galán, como independiente que se proclamó, no tuvo una voz de envergadura nacional y con peso político específico que le hiciera el coro o que recomendara votar por él.

Por eso, la derrota de Morris en Bogotá le pasa una cuenta de cobro directa a Petro, que ha contado con una considerable fuerza electoral en la capital y que siempre creyó (y lo gritó a los cuatro vientos) que los más de ocho millones de votos que obtuvo en todo el país en las elecciones presidenciales en las que se enfrentó a Iván Duque eran su caudal político.

El descalabro de Morris deja claras varias cosas y siembra varios interrogantes. Entre las cosas que aclara está el hecho de que no alcanzó ni siquiera el número de votos que obtuvo Petro en Bogotá (1’884.869) en su contienda contra Duque, con lo cual quedaría demostrado que no todo el caudal de votos era de Petro, sino que, en ese momento, sumó fuerzas de distintos sectores que querían cerrarle a toda costa el paso a Duque.

También quedó claro que el perentorio llamado que les hizo a sus prosélitos para votar por Morris no fue acatado. Así que no consiguió cautivar a sus votantes para que metieran la papeleta por su pupilo. En otras palabras, en su caso, quedó demostrado que el voto no se endosa, menos en Bogotá, caracterizada desde hace varios años por el voto independiente.

Entre las preguntas que deja la magra votación por Morris y la significativa por López está la de si no solo queda demostrada una fractura en la Colombia Humana, sino un distanciamiento con otros sectores de izquierda. Ese rompimiento ya se había manifestado cuando el líder de esa colectividad pidió votar por Morris pero varias de las más prominentes figuras de la izquierda no oyeron ese pedido y apoyaron a López.

Otro interrogante es si Petro no consiguió endosar sus votos a Morris, pero sí el estigma que le achacan algunos (y que lo afectó en sus aspiraciones presidenciales) relativo a su supuesta mala gestión como alcalde de Bogotá y a la conjetura de que encarna la representación del ‘castrochavismo’.

Para nadie es un secreto que Petro llegó maltrecho a la segunda vuelta presidencial, “con un ala rota”, admitió en una entrevista a Semana. Y si bien las elecciones regionales no necesariamente determinan el comportamiento de las presidenciales, en el caso de Petro surge la pregunta de si la derrota de Morris afectará nuevamente las aspiraciones del líder de la Colombia Humana.