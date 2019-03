Para muchos internautas, la biblioteca debería llevar el nombre de un líder social fallecido, para reconocer su labor, o en su defecto ser bautizada con el nombre del corregimiento, tal y como sucede en otros sectores de la ciudad como La leonera y La Buitrera, informa el País de Cali.

No obstante, la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt, declaró, según el diario, que fue la propia comunidad la que quiso que la biblioteca llevara el nombre del expresidente, y no la Alcaldía.

“La historia de la biblioteca de El Saladito data del año 2003, cuando varios líderes del corregimiento plantearon que se creara una biblioteca donde hasta ese momento había funcionado la oficina de C.A.L.I. rural. Los líderes del lugar, Mario Wagner y Maruja, su esposa, escribieron al entonces presidente Álvaro Uribe logrando que desde Presidencia se enviara una dotación de libros, por eso le ponen el nombre“, explicó.

El artículo continúa abajo

De igual manera, Betancourt agregó, de acuerdo con el medio, que la Alcaldía considera que el nombre de la biblioteca debe ser el mismo al del corregimiento, no obstante, dice que no han querido intervenir para que la decisión no se vea como una “imposición”: “La misma comunidad sera la que decida si ese nombre se mantiene o se cambia”, aseveró.

Entretanto, el senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar se metió a la polémica y aseguró que ese centro académico era “tenebroso” y que albergaba libros como ‘El arte de la guerra’ (de Nicolás Maquiavelo), ‘Mi lucha’ (Adolf Hitler) y ‘Del facismo al populismo’ (de Finchelstein).

Uribe, en cambio, no ha contestado los cuestionamientos de los usuarios en redes y tampoco del senador Bolívar.

A continuación, algunas opiniones de los usuarios en redes:

Aparte de “El arte de la guerra” de Nicolás Maquiavelo; Total War de Joseph Goebbels, “Mi Lucha” de Adolf Hittler y “Del fascismo al populismo” de Finchelstein, ¿Qué otros libros habrá en este tenebroso lugar? Opine con #EnLaBibliotecaDeUribeHay pic.twitter.com/g8zLulm5Ij — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 3, 2019

Amigos indignados por la biblioteca Álvaro Uribe en Cali: la polémica la empezaron 15 años tarde. No más. — Andrés Felipe Galindo (@afgalindo) March 3, 2019

Ironía… Ironía es que una biblioteca lleve el nombre Álvaro Uribe Vélez — Mario Andres VD (@marioandresVD) March 3, 2019

Se enojan porque una Biblioteca pública en el Valle se llame Álvaro Uribe Vélez pero les fascina que un colegio público en Bogotá se llame Manuel Cepeda Vásquez ideólogo político y colaborador de la guerrilla de las FARC. Creo que tienen que revisar qué clase de valores tienen. — 🇧🇷🇧🇷soyDrGarcialihno (@SoyDrGarcia) March 3, 2019