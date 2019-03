La publicidad, ubicada en la Avenida Santander de Cartagena, iba acompañada del siguiente copy: “Colombia evolucionó y sus ídolos también”. Estas palabras fueron duramente cuestionadas por el activista afro cartagenero Edwin Salcedo Vásquez, quien hizo esta publicación en su cuenta de Facebook, señaló el Universal.

Tras la opinión de Salcedo, Gustavo Petro publicó un tuit refiriéndose a este tema que ya estaba generando polémica en las redes sociales.

Evolución o degradación. No me meto en gustos de otros pero creo que la sociedad colombiana deberia interrogarse que pasa con su arte y con los medios que lo comunican pic.twitter.com/uBhYiO8r3M

Pocos minutos después de dar su opinión, J Balvin se volvió tendencia en Twitter por cuenta de los comentarios de sus fans en contra del excandidato presidencial.

Petro, usted de verdad es tóxico, por qué ofende a un artista y a una expresión musical?J Balvin es un artista, que a usted no le guste no significa que no lo sea, no sea ATREVIDO, RESPETE.

— Karol Ibargüen (@K_Ibarguen) March 3, 2019