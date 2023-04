El pasado martes 11 de abril, ‘Beto’ Coral apareció en su cuenta de Twitter con una retractación que le tocó hacer al decir que no cuenta con prueba alguna de que el exmandatario y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, tenga vínculos con algún grupo delincuencial, tal y como lo había asegurado hace un buen tiempo.

(Vea también: Alejandra Azcárate bromeó con su escándalo y sudo frío por error en Premios India Catalina)

Una echada para atrás que despertó todo tipo de reacciones, como la de la comediante Alejandra Azcárate, quien en su cuenta de Twitter se explayó contra el activista político y lo señaló de hacerle la vida imposible a ella, sobre todo cuando salió a la luz el escándalo de la pareja de la actriz por la narcoavioneta.

“Qué belleza constatar el poder de la justicia divina. ‘Beto’ Coral conmigo se encarnizó hasta más no poder a punta de falacias rastreras que al parecer son su idioma, pero pronto tendrá el gusto de conocerme frente a frente y donde corresponde para que sostenga lo dicho y escrito”, expresó Azcárate.

¡Qué belleza constatar el poder de la justicia divina! Beto Coral conmigo se encarnizó hasta más no poder a punta de falacias rastreras que al parecer son su idioma pero pronto tendrá el gusto de conocerme frente a frente y donde corresponde para que sostenga lo dicho y escrito. — LAAZCARATE (@LAAZCARATE) April 13, 2023

De inmediato, Coral, visiblemente sorprendido, publicó un video en su Twitter en el que le responde a la comediante: “De la señora Azcárate solo recuerdo haberla nombrado cuando dije que su abogado tenía denuncias por violencia intrafamiliar, las cuales están en Fiscalía. Sobre la narcoavioneta de su esposo es un hecho cierto que todos los medios informaron, mencionarlo y replicarlo no es difamarla, señora Azcárate”.

Lee También

Además, aprovechó para mandarle un mensaje a quienes están felices con la retractación que hizo sobre el expresidente: “Me llama la atención esa gente que ha tenido diferencias políticas conmigo en el pasado subirse al bus de la victoria de Álvaro Uribe Vélez. He leído a otros personajes pintorescos decir que tendré que retractarme de más afirmaciones. Señores, sigánlo haciendo, no me van a callar, sigánme dando importancia, que no la merezco. Hay que hablar con hechos ciertos y sin ataques personales”.