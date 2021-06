Este martes, empezando la tarde, las autoridades compartieron imágenes de lo encontrado en un allanamiento en uno de los barrios de la capital atlanticense.

Allí, previo al partido de Colombia vs. Argentina, por Eliminatorias, la Policía decomisó cuatro escudos artesanales, botellas de vidrio, mechas y otros elementos usados para la fabricación de bombas.

En la presentación de esta incautación, las autoridades señalaron que “al parecer serían utilizados para atentar en contra” de los uniformados que estarán en la ciudad custodiando la ciudad y el estadio Metropolitano, donde hay un gran esquema de seguridad con más de 4.000 agentes.

El Brigadier general Diego Rosero, dio un balance de esta incautación, aunque no manifestaron sí hubo capturados junto a estos elementos.

Sin embargo, orgullosos de su trabajo, en la misma cuenta de Twitter las autoridades dieron a conocer esta misma información en inglés y francés, una estrategia que están utilizando hace varios días.

