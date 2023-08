Diez ladrones a bordo de cinco motocicletas atracaron a un hombre y una mujer que transitaban en horas de la noche del pasado domingo por la carrera Quinta con calle Tercera, barrio Centro de la capital guajira.

(Vea también: Pareja e hijo murieron en accidente que tuvo 8 víctimas en La Guajira; tenían un niño más

Para asaltarlos, los delincuentes rodearon a la pareja y la arrinconaron en el garaje de una de las viviendas de la zona. Al verse intimidados por la manada de ladrones, los ciudadanos no pudieron resistirse y entregaron sus pertenencias.

En video de una cámara de vigilancia del sector quedó evidenciado el modus operandi de esta banda que tendría azotados a los habitantes del municipio, que estarían hasta la coronilla de la situación de inseguridad que están enfrentando.

Acá, el video del hurto ocurrido el domingo 30 de julio que tiene indignados a la ciudadanía:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario del Norte (@diariodelnorte)

Luego de que las imágenes se viralizaran en redes, la comunidad exige a las autoridades ejercer mayor control sobre el municipio y estar al tanto de la problemática de la inseguridad para enfrentar a la delincuencia.

Lee También

“Lamentablemente no se ve una patrulla circulando los barrios, todos andan en la primera mirando los celulares”, “para que la autoridad se pronuncie, primero debe existir y aquí de eso no hay hace rato”, “qué hacen motos con parrillero circulando por el centro”, “en Riohacha no hay Dios ni ley. La delincuencia se tomó el pueblo hace tiempo. Esa sensación de inseguridad se vive en cada rincón”, fueron los comentarios de la comunidad, cansada de sufrir ese flagelo.