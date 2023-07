Juan David Rondón, de 36 años y oriundo de Cali, Valle del Cauca, pasó de un momento de esparcimiento a vivir una tragedia que enluta a familiares y amigos, después de que desapareciera este 20 de julio en horas de la tarde, mientras se daba un baño en una zona llamada ‘Mojito’, en las playas de Palomino, La Guajira.

Lamentablemente, la persona fue hallada sin vida este sábado 22 de julio mar adentro, en el cerro de Los Muchachitos, que colinda con el departamento de Magdalena. Al parecer, se habría metido a bañar en estado de alicoramiento y a horas indebidas.

Según relató Luz Ángela Olaya, la amiga con la que Rondón llegó al lugar para pasar el festivo, este se sumergió en el mar sobre las 6:00 de la tarde, a pesar de que la marea había aumentado un poco y, de repente, dejó de verlo.

Así que se regresó al hotel donde se iban a hospedar, pensando que a lo mejor estaba allí, pero no lo encontró. Entonces fue en ese momento cuando decidió alertar a la familia y a las autoridades sobre su desaparición.

“Más o menos como a las 6:30 de la tarde él entra al mar, este se encontraba bastante picado, pero Juan David no le prestó atención; entonces lo dejo de ver y fue allí cuando me regresé al hotel para verificar si él se encontraba ahí, pero no estaba”, precisó Olaya.