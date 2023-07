De no creer: el turista Ivan Dimitrov, de 27 años, residente en Bristol (Reino Unido), dijo no conocer la antigüedad del Coliseo de Roma. Y lo hizo en medio de la ola de indignación que despertó en Italia el que él haya escrito su nombre y el de su novia en una de las paredes del mítico edificio.

“Reconozco con total vergüenza que sólo después de lo lamentablemente sucedido me enteré de la antigüedad del monumento”, afirmó el turista búlgaro en una carta que les envió a la Fiscalía de Roma, al alcalde, Roberto Gualtieri, y al ayuntamiento de la capital italiana.

(Lea también: Youtuber que asesinó a un niño de 5 años mientras hacía reto en un Lamborghini)

La frase de la disputa fue “Ivan+Hayley 23”, que el turista escribió en el Coliseo durante una visita que hizo a la Ciudad Eterna, en compañía de su novia Hayley Bracey. El delito contra el patrimonio fue registrado por otro viajero, que subió a las redes sociales un video del momento. En la publicación se ve al joven escribiendo su nombre y el de su novia en la pared. Al darse cuenta de que era grabado, sonrió a la cámara y continuó con su acto.

Stupid tourist in #Rome damaging the historical heritage of #Italy. #Roma #Italia #Coliseum pic.twitter.com/igRjuxclgk

— Juan A. Jiménez (@jajimelo) June 25, 2023