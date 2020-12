El saldo, después de los enfrentamientos que causaron total confusión, es de dos ciudadanos heridos, al parecer, por disparos de algunos policías, detalló El Tiempo.

De igual forma cuatro uniformados también resultaron lesionados después de los desmanes que se vivieron durante la tarde de este viernes en el barrio El Codito, en la localidad de Usaquén.

Vecinos del sector, citados por RCN Radio, aseguran que después de los hechos, en los que aparentemente hubo un abuso de autoridad, un joven resultó muerto.

En ese sentido, la edilesa de la localidad Lina García recogió esas denuncias y las publicó en su cuenta de Twitter al tiempo que le exigió a la Policía que explique qué fue lo que ocurrió.

Después de ese episodio, cita RCN Radio, los policías le dispararon a la ruta y ahí se habría dado la muerte de uno de los transportadores. Los momentos de tensión aumentaron cuando uno de los heridos rogó por ayuda a los uniformados, pero lo esposaron y se lo llevaron detenido.

El concejal Diego Cancino también replicó la denuncia y las imágenes del altercado que derivó en los disturbios. Allí se ve la súplica de uno de los detenidos que, sangrando, fue arrastrado por los uniformados. Luego, se escuchan gritos y varios disparos.

Cancino, además, publicó un video de los disturbios y puso en evidencia la difícil situación de orden público. Las detonaciones, los gritos y las sirenas recrearon una escena que cada vez se hace más frecuente en Bogotá con los disturbios.

“No me lo dejen morir, no me lo dejen morir patru”, fue lo que se escuchó hoy en la tarde en El Codito, Usaquén; denuncia la comunidad que un policía disparó y asesinó a un joven, que trabajaba en una ruta de transporte, porque lo chocó con la van. (Imágenes fuertes) pic.twitter.com/80djI0bqt0

— Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 19, 2020