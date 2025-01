Por: El Colombiano

Las autoridades confirmaron que la avioneta avistada este jueves 9 de enero en zona rural de Urrao, suroeste antioqueño, corresponde a la HK2522 de la aerolínea Pacífica, que desapareció mientras viajaba de Juradó (Chocó) hacia Medellín.

“Una vez realizamos sobrevuelo de la zona, se confirma que el avistamiento inicial corresponde a la aeronave. Los primeros a quienes les comunicamos fueron los familiares de los ocupantes”, informaron desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

Una vez realizamos sobrevuelo de la zona, se confirma que el avistamiento inicial corresponde a la aeronave HK2522 de la aerolínea Pacífica. Los primeros a quienes les comunicamos fueron los familiares de los ocupantes. Por tierra y aire continuamos nuestras labores de rescate. pic.twitter.com/rb2fC7S7EW — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) January 10, 2025

Asimismo, informaron que continúan las labores por aire y tierra para lograr el rescate y determinar lo ocurrido a las 10 personas que viajaban en la avioneta. De acuerdo con información entregada por las autoridades que están en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en este municipio, ingresaron 15 rescatistas por tierra para adelantar las tareas.

Desde las 5:00 a.m. de este viernes 10 de enero comenzaron el trayecto, y aunque se encuentran a casi un kilómetro del lugar avanzar no es fácil, porque el terreno es muy montañoso y empinado, explicó a El Colombiano, medio aliado de Pulzo, el alcalde de Urrao, Nilson Javier Barrera, quien recordó que ingresar por aire no ha sido posible.

A esta hora, el equipo SAR de @AerocivilCol acompaña las labores de rescate de los ocupantes de la aeronave desaparecida en Urrao, Antioquia. Personal especializado se desplaza para acceder al punto donde se han localizado las partes que podrían pertenecer a la aeronave HK2522. pic.twitter.com/h0NTkrHLLz — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 10, 2025

