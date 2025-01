En medio de las operaciones de búsqueda de la pequeña aeronave que se desapareció en Antioquia, se conoció un sorprendente testimonio de un hombre que aseguró que se salvó de milagro.

Se trata de un familiar de algunos de los ocupantes, quien contó que tenía previsto viajar, pero se le presentó un inconveniente con el pago del vuelo que cubría la ruta Juradó-Medellín.

“Precisamente estuve para comprar tiquete el día domingo por esa aerolínea para evitar las dos horas marítimas de salida por Bahía Solano. Pero precisamente cuando consigo el cupo e intento pagar, la aplicación no me funcionó. Es así como no pude pagar el tiquete”, dijo el hombre en diálogo con Noticias Caracol.

Además, aseguró que fue prácticamente un milagro y el destino que obró a su favor, o estaría entre las 10 personas que con el paso de las horas es muy difícil que las encuentren con vida.

“Entonces hoy entiendo que es un presagio del destino y que Dios no quiso que yo viajara en ese vuelo”, agregó.

¿Qué pasó con la búsqueda de la avioneta accidentada en Antioquia?

Gracias a un sobrevuelo de una aeronave, los que serían los restos del aparato desaparecido fueron vistos a la distancia y con la caída de la noche del jueves 9 de enero, este viernes continuarán las labores de los organismos de socorro.

“La Aeronáutica Civil informa que esta tarde, un helicóptero participante en las labores de búsqueda avistó lo que, de acuerdo con la evidencia preliminar, parece corresponder a la aeronave tipo Cessna 402, matrícula HK2522”, indicó Aerocivil.

#Actualización | Así transcurren las labores de búsqueda de la aeronave Cessna 402 de matrícula HK 2522, desaparecida en zona montañosa de Urrao, Antioquia. pic.twitter.com/DDpkKHkpn8 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 9, 2025

🚨Cerca de 150 hombres y mujeres del SAR de @AerocivilCol, @DIACC, DAGRAN, @DefensaCivilCo y @DNBomberosCol lideran la búsqueda del avión Cessna 402 HK 2522 en Antioquia.

Aunque las condiciones meteorológicas han limitado la búsqueda, mantenemos activa la atención de emergencias. pic.twitter.com/LyXhBp9uRV — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 9, 2025

