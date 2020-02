green

López, en su cuenta de Twitter, sostuvo que la administración anterior fue la que “subió de facto 100 pesos [en la tarifa de] Transmilenio en diciembre, pero no lo anunció”.

La mandataria dijo que su Alcaldía incluyó 3 cambios en esa determinación: no subir la tarifa a 750.000 usuarios del Sisbén, no aplicar el incremento para mayores y personas en condición de discapacidad y ampliar el tiempo gratuito de transbordo de 95 a 110 minutos.

De igual forma, dijo que buscará mejorar el servicio, la frecuencia y seguridad en todo el sistema de transporte.

Este es el trino de la alcaldesa:

Administración anterior subió de facto $100 Transmilenio en Diciembre, pero no lo anunció.

Hoy nos tocó hacer el anuncio e incluimos 3 cambios: NO subir la tarifa a 750.000 usuarios SISBEN, mayores y en discapacidad y ampliar el tiempo gratuito de transbordo de 95 a 110 minutos. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 12, 2020

En ese sentido, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, dijo en rueda de prensa que desde la Alcaldía de López encontraron hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General de la República “por no haber hecho alzas a la tarifa en años anteriores”.

Agregó que de no hacer el incremento, los recursos tendrían que salir de otras fuentes. “Sería, más o menos, dejar de construir 5 colegios, que albergarían, aproximadamente, a unos 10.000 estudiantes”.

En este punto, vale la pena recordar la postura de la mandataria antes de asumir su cargo y del exalcalde Enrique Peñalosa.

En su momento, Peñalosa le recomendó a López un incremento en el pasaje de Transmilenio.

“Habrá que hacer un reajuste de 100 pesos y ojalá que nuestros gobernantes tengan el carácter y la responsabilidad”, manifestó.

Así mismo, María Consuelo Araújo, gerente del sistema en esa época, dijo que esa administración no iba a aumentar el pasaje del Sistema Transmilenio.

Araújo tuvo que hacer esa aclaración luego de que se difundiera una grabación en la que, supuestamente, se anunciaba el incremento.

No obstante, la entonces funcionaria dijo que ese audio fue “manipulado y cortado”, por lo que la tarifa no iba a incrementarse, por lo menos, no en el mandato de Peñalosa.

Cabe recordar que a mediados de diciembre, cuando aún no estaba posesionada, López dijo que la tarifas de Transmilenio y del SITP dependen de los ajustes de inflación y de los estudios técnicos y que su administración haría los ajustes cuando fuera “oportuno”.