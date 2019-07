Ese audio lo reveló la Fiscalía General en medio de la audiencia en contra de 9 personas capturadas, entre las que hay 3 oficiales activos, dos oficiales retirados, un sargento y tres civiles que ejercían como contratistas en esa brigada.

La conversación, según la grabación que compartió Noticias Caracol, es entre el sargento mayor Jorge Echavarría García y el sargento primero Wilson Villota Terán, y empieza con un reclamo por una situación que salpica al general Jorge Horacio Romero Pinzón, investigado por irregularidades en contratos y llamado a calificar servicios.

“Mi general está ardidísimo, que como hiju… usted, que era el alfil de él, el protegido, que cómo se le volteó a querer hundirlo”, dice Echavarría, haciendo referencia a una información que habría sido filtrada a las autoridades y por la cual el suboficial Villota es señalado como el principal delator.

Es ahí cuando Villota habla de una documentación sensible que de ser conocida metería en problemas, según dice, hasta al mismo general Romero.

“Si yo quisiera hundirlo, vea: con que entregue esa caja, con eso tiene para que todo el mundo caiga, y hasta él. Yo guardé toda esa mier…”, explica.

Otra de las grabaciones, que según el noticiero son 33 en total, compromete al contratista Samir Fernando García Buitrago, que en conversación con un hombre le entrega indicaciones sobre los documentos que le debe enviar “por WhatsApp” para renovarle el salvoconducto de “una escopeta”.

Samir García, según la Fiscalía, era un contratista cercano a la Cuarta Brigada del Ejército, y en esta otra conversación ya sabía que le tenían interceptadas sus comunicaciones, pues alerta a una mujer que lo llama para decirle que va “a consignarle 4 millones de pesos”.

“Amor, amor, amor, por acá no. Estos teléfonos están ‘rechuzados’ por la Fiscalía. Por acá no me hables de eso. Por eso siempre que me hablas de eso te cuelgo”, dice.

Este material fue revelado por la Fiscalía, el pasado lunes, en la audiencia en la que pidió enviar a la cárcel a los capturados.

Este es el listado de los nueve procesados por delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir, de acuerdo con la Fiscalía.

Coronel Alexander Carvajal Urquijo : Supervisor de los contratos de la brigada.

: Supervisor de los contratos de la brigada. Mayor Edwin Eduardo Carrillo Pacheco : jefe de presupuesto de la Brigada

: jefe de presupuesto de la Brigada Capitán Jonathan Bonilla Bonilla : supervisor de contratos de la Brigada

: supervisor de contratos de la Brigada Coronel retirado Harold Felipe Páez Roa : excomandante batallón de servicios Cuarta Brigada.

: excomandante batallón de servicios Cuarta Brigada. Capitán retirado Guerly Alexander Carrera Arias : contratista.

: contratista. Samir Fernando García Buitrago : contratista.

: contratista. Ana Lucía Posada Valencia : contratista.

: contratista. Jaime Alberto Ramírez Díaz : contratista.

: contratista. Sargento John Henry Roncancio Rodríguez: bodeguista de la Brigada.

Este es el informe completo de Caracol: