En el mensaje, difundido por El Colombiano, Jaramillo le dice a Guerra: “Doctor Berni, te saluda Santiago Jaramillo, de frente. Eres un gran… un gran… Dios lo bendiga, me encanta destruirte [risas] a ti y a tu familia porque son corruptos, entonces no son cero corrupción”, y luego, de una forma desquiciada, le grita: “Tonto, tonto, tonto”.

Posteriormente, Jaramillo le lanza la amenaza: “Desde que exista, te voy a matar con esa tontería, tonto”.

En seguida, se escucha al vicepresidente primero del Concejo de Medellín, Ricardo León, pidiendo respeto por el concejal Guerra y los demás colegas que están en ese grupo, creado para informar los horarios de las sesiones.

“Yo te pido, por favor, que las cosas que tengas personales con Bernardo Alejandro Guerra las trates con él personales (sic), no me quiero ya meter en ese tipo de peleas, pero sí te pido a ti, todo el profundo respeto hacia el grupo y hacia el resto de los concejales”, dijo León.

Pese a que el vicepresidente quería tomar medidas disciplinarias contra el concejal, el reglamento interno no permite sancionarlo porque la agresión se dio por fuera del recinto de trabajo, explicó él a El Colombiano.

Por su parte, Jaramillo le dijo a ese diario que sus palabras fueron malinterpretadas y que él se refería a una “muerte política”, y ofreció sus disculpas a Guerra.

No obstante, Guerra puso el caso en conocimiento de la Procuraduría, pues considera que la amenaza fue producto de las denuncias que él ha hecho contra el concejal, aseguró Noticias Caracol.

“Cuando una persona no está en sus condiciones físicas ni mentales, como me parece a mí, este concejal no debería estar en el concejo de la ciudad de Medellín. Amenazar de muerte a otro concejal, nunca se había dado”, manifestó guerra en el noticiero.