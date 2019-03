La vista pública se llevó a cabo este jueves, y en ella participaron, como figuras centrales, el presidente Iván Duque y el expresidente Santos. Como era de esperarse, las tesis de ambos sobre el uso del herbicida para combatir los cultivos ilícitos fueron diametralmente opuestas. Reflejan las dos visiones de país que hoy tienen polarizados a los colombianos.

Pero este viernes, W Radio entrevistó al expresidente Uribe, que, para sustentar su postura al respecto, apeló al espejo retrovisor con el propósito de culpar a la administración de Santos del incremento de la superficie sembrada con coca en Colombia.

Si bien era natural que el tema se lo plantearan los periodistas a Uribe, su tono de voz reveló que la herida sigue abierta, y expuesta a que le caiga cualquier cosa que la irrite, así esté en el gobierno uno de sus más cercanos correligionarios.

“En el 2012 y a principios del 2013 se dijo que estábamos en 42.000 hectáreas. Y se anunciaron los siguientes puntos que el gobierno le aceptaría a la Farc [en el marco del proceso de paz]: primero que el narcotráfico, en el caso de la Farc, sería considerado como delito conexo al político, que no habría extradición, que no habría cárcel, que se suspendían las fumigaciones y se desmontaron programas de sustitución importantes como familias guardabosques”, dijo Uribe en el tramo final de la entrevista con la emisora.

“Y entonces ahí mismo empezó una línea de ascenso y pasamos de 42.000 a las hectariaje actual”, agregó el expresidente, y después, en tono de lamento, dijo: “Yo habría preferido que Santos, en lugar de hacerse nombrar de mi gobierno, primero como ministro, estar allí tres años, y después de haberse propuesto como candidato nuestro a la presidencia, al saber que piensa tan distinto, me hubiera hecho oposición frentera, oposición honrada y no haberse metido en un gobierno cuyas tesis no compartía”.

En ese punto retomó el hilo de la audiencia en la Corte Constitucional y señaló que “ojalá” ese tribunal “le permita al presidente Duque avanzar en un gran propósito que es eliminar el narcotráfico y él tiene mucha claridad en el tema de sustitución”.

“¡Pero cómo acabó este país con 120.000 familias guardabosques!”, recriminó el expresidente. “Que si algo necesita un país con 600.000 kilómetros cuadrados de bosque es evitar que la coca, o incluso la agricultura comercial, o incluso la ganadería, sigan talando el bosque. […] El gobierno Santos acabó con los programas de sustitución, 120.000 familias guardabosques, los programas que teníamos de vainilla, miel de abeja, palma africana en muchas partes, lo que habíamos hecho en Tumaco con cacao, etc.”.

Uribe tampoco dejó de recordar que fue él quien introdujo la erradicación manual, y al contar la anécdota de cómo fue ese comienzo sacó a relucir otra vez a Santos. “A mí me tocó como presidente introducir la erradicación manual. Recuerdo que llegué al parque La Macarena a instalar los erradicadores manuales. Ese día me criticaron mucho porque invité al doctor Juan Manuel Santos, que se perfilaba como nuestro candidato a la Presidencia de la República”.

Y finalizó diciendo que Duque está en la tarea de superar los 100 grupos de erradicadores. “Tiene toda la claridad en los cultivos sustitutivos, pero también le está pidiendo a la Corte que le permitan fumigar. Hay sitios donde necesariamente hay que fumigar”.