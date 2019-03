Lo dijo en la audiencia que hizo la Corte Constitucional, que se llevó a cabo este jueves.

En su intervención, el magistrado Alejandro Linares le preguntó por el precio de la aspersión aérea, a lo que Botero respondió que costaba la cuarta parte de la erradicación manual, es decir, según el ministro, unos dos millones de pesos, por hectárea, de acuerdo con el audio publicado por La W.

No obstante, el magistrado dijo que él tenía entendido que la fumigación con el herbicida tenía un costo de 100 millones de pesos, por hectárea.

Este viernes, el ministro volvió a ser consultado por el precio de la fumigación, en entrevista con Blu Radio, pues una investigadora de Dejusticia, Diana Rodríguez, le reveló a la Casa de Nariño, de acuerdo con la emisora, que la erradicación con glifosato cuesta cerca de 72 millones de pesos.

Al respecto, Botero le dijo al medio que no sabe “cómo hace [Rodríguez] para calcular esa cifra en 72 millones de pesos”, pues aseguró que no conocía “los fundamentos de ese estudio de costos”.

Agregó, en la misma entrevista, que él ha hecho el cálculo de “todas las maneras” y siempre llega a la conclusión de que la fumigación con glifosato resulta más económica.

“He sumado y he restado y le digo que es abiertamente más barata la fumigación aérea que la erradicación terrestre. Lo que hace un grupo erradicador en un día, la fumigación área lo hace 60 veces más. Entonces por simple lógica no puede ser [que valga 72 millones de pesos]”.

También defendió sus cuentas apelando a la “demostración por el absurdo”pues, dijo en Blu Radio, si la aspersión aérea costara 72 millones de pesos “prácticamente no habría erradicación”.

No obstante, cuando los periodistas le volvieron a preguntar por el precio de la fumigación con glifosato, Botero dijo que valía entre 2 millones y medio y tres millones de pesos, haciendo la salvedad de que “todo depende de la geografía y el tamaño de la mata”.

“En unos sitios es más complejos fumigar por las pendientes y hace que unos costos suban. Pero también hay otro punto que es esencial que es el tamaño de la mata. La mata más grande necesita un repaso”, concluyó.