A simple vista, en el centro de Bogotá, se encuentra el mal llamado ‘cementerio de los pobres’ o los columbarios del Cementerio Central, el lugar en donde enterraban a las personas de más bajos recursos de la capital del país.

Este lugar tiene mucha historia y fue declarado bien de interés cultural para el Distrito precisamente por la relevancia que guarda. Este es un lugar que, al contrario del Cementerio Central en donde se ven tumbas bastante “elegantes” y arregladas, los columbarios del Cementerio Central son bóvedas sin ningún tipo de estética porque allí enterraban al personal del servicio y a los más pobres.

(Le puede interesar: [Video] ‘El Caracol’, el lugar más tenebroso de Bogotá; si va, le pegarán un buen susto)

No tiene las tumbas bonitas y muchas de ellas no tienen ni lápidas, lo que se usó para distinguirlas de los grandes personajes que están enterrados en el Cementerio Central. Los columbarios, o en donde están ubicados, se usaron como fosa común durante el Bogotazo. Si bien no fueron creados para este fin, se tuvieron que usar por la cantidad de muertos que hubo en la época.

De acuerdo con el IDPC, el propósito de declarar bien de interés cultural a los columbarios” tiene que ver con que estas estructuras, que son un espacio fundamental para reconocer y honrar las memorias de poblaciones vulnerables e históricamente marginadas, y enterradas allí, sean reintegradas a lugares adyacentes y a las dinámicas urbanas de manera orgánica”.

(Vea también: [Video] La historia del hombre que vive en uno de los cementerios más grandes de Bogotá)

En la actualidad, no hay cuerpos en los columbarios del Cementerio Centra, pero aún es un lugar que despierta miedo y para mucho es un lugar en el que todavía se pueden realizar cualquier tipo de rituales.