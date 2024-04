Camilo Fidel Pinzón esta condenado a 46 años de cárcel por desaparecer e incinerar a Helena Laserna, nieta del fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna.

En entrevista exclusiva con FOCUS NOTICIAS, Camilo Fidel Pinzón, quien paga su pena de 46 años, en la cárcel de máxima seguridad del Barne, en Combita Boyacá, reveló los detalles de su relación con Liliana Laserna y qué pasó con la menor, cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

Helena Laserna, una niña con autismo padeció la crueldad de su padrastro Camilo Pinzón Gómez por la avaricia de quedarse con su multimillonaria herencia.

Camilo Pinzón, el hombre, que había establecido una relación sentimental con María Liliana Laserna Jaramillo, madre de la menor. Ahora señala a su expareja de ser la responsable de incinerar el cuerpo de la niña.

“El 19 de noviembre del 2016. Sobre las 7:30 y tengo la foto con metadato, Helena Laserna es incinerada por su mamá. Yo sí tomé la fotografía y tengo la prueba, pero que yo la haya quemado o haya tramado algo no señor”: Camilo Pinzón

La tragedia de la pequeña Helena comenzó cuando su madre, María Liliana Laserna Jaramillo, hija del fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna, se enamoró perdidamente de Camilo Pinzón, un modesto técnico electrónico que llegó a su casa a reparar un televisor.

El hombre convenció a Liliana para que le permitiera viajar con la menor a Chile con el fin de supuestamente recibir un tratamiento médico para el autismo. Todo parecía estar bien, pero la verdad era mucho más trágica.

Ante la pregunta “¿Usted desapareció a la joven Helena Laserna tal como dice la Fiscalía General de la Nación, y como dice un juez de la República?”, Camilo Pinzón respondió: “Primero que todo, este es documento, la señorita Jessica Helena Laserna Jaramillo, nunca estuvo ni secuestrada ni aislada de su familia. En este documento, como bien muestra, la señorita no era menor de edad, ella muere, ella fallece el 15 de noviembre del 2016 en el municipio de Mosquera, Cundinamarca“.

Pinzón dice que la causa del fallecimiento de la joven fue muerte natural: “Ella tenía una patología de distrofia muscular de Becker, y la señorita Jessica Elena tenía su atención médico-psiquiátrica. Además, hacen falta unos testigos que no han hablado, que son el sacerdote de Mosquera, Cundinamarca”.

Respecto a dónde falleció Helena Laserna y dónde está el cuerpo, Pinzón respondió: “Yo le reconozco a Focus y a Colombia, que transporté el cuerpo el 16 de noviembre del 2016 sobre las ocho de la noche, desde el municipio de Mosquera, Cundinamarca, a Sesquilé, Cundinamarca, a petición de la señora María Liliana Laserna. Es más, el 15 de noviembre del 2016, ella ya estaba informada y ella ya sabía que la niña estaba reportada muerta, como consta y reposa en este documento oficial”.

Y agregó: “Helena Laserna es incinerada por su mamá. Yo sí tomé la fotografía y tengo la prueba, pero que yo la haya quemado o haya tramado, no señor”.

Camilo Fidel Pinzón, quien pasa sus días en la cárcel lavando la ropa a otros internos, agregó en la entrevista: “La Fiscalía monta un show de unos dineros, aquí tengo hasta el contrato por 950 millones“.

“Ella hace la incineración del cuerpo de su hija, todo en propiedad de la señora María Liliana. Yo no soy dueño de nada, simplemente ella toma la decisión”.

En la investigación de la Fiscalía, se dice que Pinzón había engañado a Liliana Laserna, manifestando que la niña debía ser sometida a un tratamiento en Chile para el autismo y mensualmente ella le consignaba 90 millones de pesos para ese tratamiento. El fiscal del caso que lo acusó demostró en el juicio que la joven Helena nunca salió del país.

Respecto a la venta de un apartamento en el norte de Bogotá, dinero que supuestamente fue entregado por Liliana Laserna, Camilo Pinzón manifestó: “El famoso Jaguar y todo lo invito a que investigue y le aporte pruebas a Colombia de que estos carros eran a crédito a nombre de Liliana Laserna, yo no soy dueño de nada. Fiscalía, pruébele a Colombia, como se lo dije en la audiencia pública, muéstreme los millones que yo recibí”.

“Que yo recibí 950 millones por la venta del apartamento del Nogal. Pues, sepálo, que tengo el contrato aquí, regálame un segundito, porque me gustó esta entrevista, natural y espontánea, donde, por ser el hijo de un embolador, me están dando tieso, y aquí es con pruebas, porque esto es un estado social de derecho, no con mentiras”.